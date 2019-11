No recuerdo haber visto películas animadas de Disney antes de El Rey León, la original, la de 1994. Con aquella ni siquiera lo hice en el cine, la debo haber alquilado en el Drugstore Video, una pequeña tienda estilo Blockbuster que quedaba cerca de mi casa en Monterrico. Entonces ya tenía más de 14 años y, por esos tiempos pubertos, solo me interesaban las comedias románticas. Lo cierto es que, cuando era pequeña, en la era pre multicines, tampoco iba a estas salas con écrans enormes y butacas duras. Y así como no me llevaban, no tenía cuentos en mi biblioteca personal. Aunque sí libros. Mi planta de naranja Lima, El principito o títulos similares. Pero no cuentos per se. Eso derivaba en que si me sabía la trama de algún relato que en algún punto terminó en película, era más por narraciones orales entrecortadas. Por pura cultura general. A la fecha sé que a Pinocho, que está hecho de madera, le crece la nariz cuando miente, que en algún punto se lo traga una ballena y que al final se reivindica. Nada más. Nunca vi Bambi, ni Dumbo, ni Blancanieves, ni la Cenicienta, ni Peter Pan, ni La Bella durmiente, ni El Libro de la Selva, ni La Bella y la Bestia, ni la Sirenita. Ni varias.

Eso hasta que me convertí en madre de una niña.

Pasó lo siguiente: no obstante he visto cintas de dibujos animados para chicos y chicas desde ese Rey León, mi curiosidad por las princesas o las protagonistas guerreras de Disney hasta hace tres años y medio fue cero. Sus nombres, sus virtudes y sus desventuras me eran completamente indiferentes. ¿Saberme las canciones? ¿Los soundtracks? Difícil. ¿En qué momento, entonces, todo cambió? ¿Cuándo empecé a prestarles atención? El detonante fue un video de Youtube que encontré en un momento de desesperación por hacer que la bendición se comiera las lentejas. En solo seis minutos y medio, un ducho grupo a capella compuesto por seis chicos mexicanos le hacía los coros a cinco intérpretes mujeres de extraordinario talento. Era un medley en español de las canciones principales de las películas Encantada, Pocahontas, Mulán, Frozen, Hércules y Aladino. Resultó que ellas eran las voces originales que entonaban los himnos de todos esos filmes que, aunque para mí eran más o menos conocidos, para la mayoría es un hermoso regreso al pasado, a una niñez donde todo era mucho mejor. El video en cuestión, pues, fue publicado en el 2017 y se llama Los Saviñón feat. Las Princesas – Medley de Disney a Capella.

El primer medley de princesas de Disney incluyó la participación de cantantes como Tatiana y Susana Zabaleta.

Hoy posee más de 15 millones de reproducciones.

Quince millones de reproducciones.

Eso es como si casi la mitad de la población peruana le hubiese dado click.

Es este de aquí:

El video es tan sencillo como encantador y el secreto de su éxito radica en un combo demoledor que, en principio, revela los rostros y las voces de reconocidas artistas y expertas en el doblaje de películas del inglés al castellano como son las mexicanas Tatiana, Susana Zabaleta, Romina Marroquín, Analy y Carmen Sarahí. A eso se suma la nostalgia que evoca para millones de personas las canciones de clásicos de Disney. Y, claro, el dominio de la técnica a capela de Los Saviñón, la agrupación mexicana que ideó el concepto del medley y del video y que hace muy poco, dos años después de ese primer viral, publicó una muy esperada segunda parte.

A viva voz

Pero antes de hablar este nuevo video de princesas de Disney, que con el tiempo seguramente se convertirá en otro hit, va la historia de Los Saviñón.

Somos habló con su director, el cantante, pianista, compositor y arreglista David Pineda. "¿Cómo empezó todo? Bueno, en mi carrera deambulé por distintos géneros y estilos, pero los coros siempre fueron una de mis primeras pasiones. Y desde que era chico me gustaron las películas, los musicales, el jazz. Todo esto de la armonía vocal me atrapaba, por eso hace 10 años fundé un primer grupo coral de gospel”, narra David desde la Ciudad de México. Ese proyecto no duró tanto, prosigue, pero a él siempre le quedó la inquietud de continuar con algo similar. Cinco años después, un amigo le encargó formar una agrupación a capela para un trabajo específico (la técnica a capela consiste en crear música - sonidos, ritmo, melodía y armonía- solamente con la voz humana, sin necesidad de ningún instrumento musical). Él, muy metido ya en la industria de la música de su país, así lo hizo y convocó a cantantes, músicos y actores de teatro musical. Así surgieron, casi de casualidad, Los Saviñón. Además de Pineda, los demás integrantes son: Esván Lemus, Jerry Velázquez, Vince Miranda y José Ahued.

Jordi Ramos“Hicimos un primer video con un bolero: Sabor a mí. Este tuvo muchísimo éxito. Empezaron planes, presentaciones y colaboraciones con artistas como Julieta Venegas y Kalimba. En ese contexto surgió el primer video de las princesas de Disney. La gente nos pedía mucho algo de Disney. De todos los videos que colgábamos en línea fue el que se viralizó. Aún no podemos creer que a la fecha tenga 15 millones de vistas”, detalla. En el logro, como parte de la producción y difusión del video, debe mencionarse la participación del conocido influencer mexicano Memo Aponte.

El influencer Memo Aponte también ha participado de la realización de los dos videos de princesas. En sus redes sociales y canales de Youtube difunde información y contenido relacionado con Disney. (Foto: Facebook personal)

Pineda cuenta que a pesar de lo sucedido, Los Saviñón tuvieron que desintegrarse. Todos tenían proyectos artísticos paralelos y un grupo a capela requiere constante ensayo y preparación. “En el 2018 pensamos que debíamos a volver a hacer algo juntos, pero como no podíamos hacer presentaciones por falta de tiempo, decidimos seguir con los videos. Entonces surgió la idea de hacer la segunda parte de las princesas. El respaldo estaba en los comentarios de ese primer video de 15 millones de personas. El público quería más e ideamos hacer un crowdfunding (una suerte de colecta pública, usualmente on-line, que a través de donaciones económicas permite concretar un proyecto en particular). Conseguimos unos 2.500 dólares que empleamos en contactar y seguir a las nuevas solistas, arreglar las partituras, separar estudios de grabación en México y Los Ángeles. Y así finalmente lo concretamos”.

Este es el resultado estrenado el 18 de noviembre:

Este segundo video, explica David, reúne a algunos personajes de Disney que no son propiamente princesas, pero sí heroínas o protagonistas de historias. La reconocida soprano mexicana Lourdes Ambriz cantó originalmente en la película La Bella y la Bestia como Bella y ahí podrán escucharla. Fernanda Meade, del grupo Pandora, es Esmeralda en El jorobado de Notre Dame; Paula Arias interpreta a Tiana en La princesa y el sapo, y su hija, Paula Gómez Arias canta la canción principal de Moana. Asimismo está la cantante Alessandra Rosaldo como Jessie, la vaquerita de Toy Story. “La cantante más difícil de ubicar fue Iselda Sotelo, quien entonó la inolvidable canción de La Sirenita en la versión en español. Solo sabíamos que vivía en Los Ángeles y nada más. Tras una labor casi de detectives la encontramos y es con quien cerramos el medley”, puntualiza David.

Parte de Los Saviñón junto a Fernanda Meade del grupo Pandora. Ella es la voz de una canción que interpreta el personaje de Esmeralda en "El jorobado de Notre Dame".

La muy reconocida soprano mexicana Lourdes Ambriz interpreta a Bella de "La Bella y la Bestia".

La cantante y voz de Ariel en "La Sirenita", Isela Sotelo.

El líder de Los Saviñón está realmente entusiasmado con el alcance de este nuevo video suyo y tiene fundamento. “Estos popurrís tienen la particularidad de reunir a las interpretes originales en castellano. No existe eso en otro idioma, ni siquiera en inglés. Y fuera de ello, para nosotros solo han significado cosas buenas”.

El final, por ahora, es feliz. Las vistas en este segundo medley van subiendo como la espuma del mar de Ariel, el grupo está próximo a lanzar en pocos días canciones de navidad a las que se podrá acceder en plataformas digitales como Spotify o Itunes y las niñas latinoamericanas se acaban lo que hay en plato o cantan y bailan felices por todas sus casas. Los 'disneylovers’, cualquiera que sea la edad que tengan, también. //