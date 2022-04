En el Perú hay que tener nervios de acero para sobrellevar incongruentes toques de queda, un gabinete desconectado de la realidad, las patinadas del Congreso, todo en pocos días. Por suerte están las redes sociales, un oasis que gesta material para reírse del agotador contexto actual. Son también el (ciber)lugar donde suena Tito Silva Music, una figura plausible que ha encontrado en la música y en frases hilarantes que describen el país, una forma –incluso catártica– de subsistir. Comparado con el genio musical Lin-Manuel Miranda (“no tenía idea, en verdad es un halago”), con más de 500 mil seguidores en Facebook (su principal red social), sus famosos remixes traspasan los géneros musicales, las edades y sectores sociales.

Detrás de esa marca está Tito Silva (30), un músico de profesión y ex jinglero publicitario al que conocí hace poco más de cuatro años, cuando era un muchacho tímido que había conseguido cierta popularidad con mashups (unión de dos o más canciones) de artistas locales e internacionales. Entre los más notables –que puede encontrar en YouTube– están el de Carmencita Lara con Ariana Grande; la versión chillout lounge de La Arrechazada, de Susy Díaz; o el de Daft Punk con Corazón Serrano.

Hoy, más desenvuelto frente y fuera de cámaras, pasa por una segunda etapa en la que musicaliza el contexto actual. Desde su ‘homestudio’ en Pueblo Libre, solo necesita un micro, melódica, teclado, sampler, un programa en su Mac y, claro, su talento para crear piezas dignas del museo del Internet: el lamento de Vizcarra en Navidad convertido villancico; el desliz de Stephanie Cayo sobre las jergas peruanas, ahora en versión electrónica; o el intento de Yonhy Lescano por tocar la quena con la melodía del Juego del calamar de fondo. “Trato de estar pegado con la coyuntura de Perú, y con la de otros países también, porque siento que es hora de internacionalizarme”.

—Es difícil aburrirse en Perú. Siempre hay alguien cuya acción o frase hilarante es digna de convertirlo en meme. ¿Cómo defines con qué viral trabajar?

El crédito lo tienen mis seguidores. Ellos me mencionan en videos y cuando veo un montón de notificaciones del mismo tema, sé lo que quieren. Cada semana sale un nuevo personaje. También tanteo: mi nueva forma es dejando un emoji de ojitos en algún video que considero puede ser de interés.

—La tendencia, con suerte, sigue vigente luego de 24 horas. Editar audio y video toma tiempo que no tienes, por la inmediatez...

Es una presión nacional el que yo tenga que hacer el remix, pero me he dado cuenta de que la gente te espera porque aprecia este arte musical. Ellos quieren también buena calidad. El público es exigente. Puedo demorarme dos o tres días [en publicar el remix] y la gente lo aprecia bastante.

—El contenido de tus remixes es coyuntural. ¿Sientes que debes tener cuidado al momento de trabajarlo?

De todas maneras. Me preocupa que alguien se vaya a sentir ofendido. A veces juego mucho con el sarcasmo. Trato de buscar un punto medio entre no ser políticamente incorrecto, pero tampoco family friendly. Tengo amigos abogados a los que les pregunto si puedo poner tal cosa, para no tener problemas. Cada detalle, cada segundo de mis videos está bien pensado. No emito opiniones, realmente musicalizo lo que dijo alguien.

—Pero también se puede opinar con la música.

La gente saca sus propias conclusiones. [Los remixes] son una forma de informar porque a raíz de eso quieren averiguar qué ha pasado. De nuevo: yo agarro cosas que ya están en tendencia y el remix es la cereza del pastel. Finalmente, están en una página de entretenimiento.

—¿Qué tienen los políticos peruanos que son tan memeables?

Dicen cada cosa… Yohny Lescano es el que más he repetido. Apenas salió El juego de calamar dije: “Esa canción es para él”. César Acuña también es fijo. Todo se hace con cariño. Valoro mucho cuando tienen correa y lo comparten (como Milagros Leyva, Martín Vizcarra). Para mí, se ganan el respeto.

Yonhy Lescano es uno de los políticos que más ha remixeado. el video que usa es del 2017, cuando el excongresista quiso tocar “el Cóndor Pasa” en quena para alentar a la selección peruana ante Argentina. (Foto: Juan Ponce) / Juan Ponce Valenzuela

—También hay personajes que pueden polarizar a tu público.

Hace tiempo he querido hacer mi versión del 7x7 con la cumbia del ‘Chino’. Sé que habrá gente a la que le va a encantar y otros que le van a tirar mucho hate. Tendría que estudiarlo bien.

—Como ciudadano, ¿qué sientes cuando escuchas algún disparate de personas que fueron elegidas para gobernar al país?

Quiero tomarlo de la mejor manera. Una forma de desfogarme es haciendo música. El arte es una forma interesante de poder ver el otro lado de una situación que genere mal humor. Yo agradezco vivir en un país como Perú porque suceden estas cosas y nunca me va a faltar chamba. Creo que he nacido en el país perfecto para dedicarme a lo que hago. Ahora me dedico a esto y he formado una comunidad. Más de una vez las personas me han comentado que gracias a mi remix llevan una vida más saludable, porque se estresan menos. //

LA OPINIÓN “El eco de la risa nos integra” Por Alexander Huerta Mercado, docente de Ciencias Sociales de la PUCP A partir de la década del setenta, los programas cómicos fueron de los más populares en la televisión peruana. Estos programas copiaban la tradición del sainete en forma de pequeña obra costumbrista, rematada en ocurrencia cómica que devino en sketch. En estos se parodiaban situaciones de ejecutivos infieles, pícaros estafadores, criollos enamoradizos o la imitación política. El humor parodiaba la realidad social. Hoy en día, el Internet ha significado el advenimiento de una arena del humor producido individualmente y compartido, circulado e incrementado en la red. Se privilegia el humor a partir de la experiencia cotidiana y la autoburla, pero el hecho de que sea compartido, circulado y enriquecido lo sigue convirtiendo en un fenómeno social. Si hay algo común en el humor es que suele producir eco de risa y comunidad de reidores, lo cual nos integra. En un país lleno de sorpresas, reír es una sana respuesta.