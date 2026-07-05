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Resumen

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Los actores Augusto Casafranca (sobre el caballo) y Junior Béjar durante una escena de “Santiago”, donde dan vida a las efigies de Santiago Apóstol y el moro. 
Los actores Augusto Casafranca (sobre el caballo) y Junior Béjar durante una escena de “Santiago”, donde dan vida a las efigies de Santiago Apóstol y el moro. 
/ SOMOS > ELIAS ALFAGEME
Por Diana Gonzales Obando

El sonido del viento lo ocupa todo. El humo de las velas otorga una atmósfera fantasmal al espacio, casi huele a sahumerio. De pronto, estamos en una antigua iglesia, fría, probablemente colonial. Parecería abandonada si no fuera por los tres personajes que aparecen en escena. Son solo ellos, los que quedan de un pueblo de los Andes que está a punto de desaparecer. Así comienza la obra de teatro “Santiago”, una creación colectiva de Yuyachkani con Peter Elmore.

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