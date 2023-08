En el Hospital Regional de Ayacucho, Celestino Ccente, un campesino natural de Iquicha, Huanta, se recupera de las heridas que le infligieron los senderistas en 1983. La tela cubre un corte perpetrado con machete. / Oscar Medrano / Revista Caretas

Los visitantes no dejaban de acudir a “Yuyanapaq”, por lo que se tuvo que extender hasta 2005. En 2006, pasó a establecerse en donde la encontramos hoy, en el sexto piso del Ministerio de Cultura. “Veinte años después, podemos decir que ‘Yuyanapaq’ es un símbolo de la memoria de esos años violentos por los cuales pasó el país. Fue el primer espacio de reparación simbólica que se construyó con dos objetivos principales: crear un lugar donde los deudos pudieran hacer un proceso de catarsis para apuntar a una reconciliación nacional; y una memoria visual que permitiera, en el futuro, una cultura de paz”, afirma Mayu Mohanna. Además, resalta un objetivo igual de importante: educar a las siguientes generaciones. “La mayor cantidad de las fotografías expresan soledad y terror, es ver a través de las víctimas qué pasó en nuestro país”, añade Mohanna.

El 26 de diciembre de 1980, perros muertos aparecen colgados de los postes de alumbrado público de algunas esquinas del Centro de Lima. / Carlos Bendezú / Revista Caretas

Para Chappell, se genera un diálogo con las víctimas: “Esas fotos siguen hablando. Quienes sobrevivieron y los familiares de los fallecidos se sienten, simbólicamente, reparados”. En cada foto, el dolor perdura. Caminar entre ellas es recibir una dosis de realidad, de memoria, un grito que nos espanta y obliga a nunca olvidar el peor momento de nuestra historia republicana. El llanto de las viudas, los rostros de los hombres, mujeres, niños y niñas entre velas y escombros estrujan el corazón para siempre.

Inestabilidad y temores

Una legítima preocupación de las curadoras apareció respecto de la muestra cuando desde el Mincul manifestaron la idea de pasar “Yuyanapaq” al segundo piso, justificada en mejorar la gestión interna del edificio y porque los ascensores no se dan abasto. “¿Cuáles son los principales temores?”, les preguntamos a ambas sobre esta posibilidad.

Detalle de la exposición "Yuyanapaq. Para recordar" ubicada en el piso 6 del Ministerio de Cultura. / Diana Gonzales Obando

“El segundo piso no es apto porque no tiene independencia ni limpieza visual. Son oficinas con techos bajos que no permitirían colocar fotos grandes ni luces adecuadas”, nos explican contrariadas. El sexto nivel, en cambio, era un espacio vacío en el que se levantaron muros de concreto y adobe para mantener la noción de costa y sierra. La museografía está calculada al milímetro, con un pasillo que permite hacer una pausa y continuar, por lo que trasladarla implicaría romper con su concepto, además de generar un enorme gasto. Otro temor es la inestabilidad: “¿Qué pasaría si surgen grandes cambios y no se repone la exposición?”, se preguntan. “El acceso no ha sido un problema antes”, añaden.

Velorio de Luis Sulca Mendoza, alumno del colegio secundario General Córdova de Vilcashuamán, Ayacucho, que fue acusado de traición y luego asesinado por miembros de Sendero Luminoso el 26 de octubre de 1986. / Jorge Ochoa / Diario La República

Actualización

Pedimos una entrevista con la titular de Cultura para despejar dudas, pero hasta el cierre de esta edición no tuvimos respuesta. Sin embargo, las curadoras lograron una reunión con la ministra Leslie Urteaga el pasado 20 de julio, junto con Salomón Lerner e Iris Jave.

Sobre este encuentro, comentaron: “La ministra nos dijo que no tiene pensado mover ‘Yuyanapaq’ del sexto piso, a pesar de que necesitan hacer un reordenamiento de las oficinas. Se mostró interesada en fortalecer los lugares de memoria en todo el país”. Veinte años después, “Yuyanapaq” se resiste al olvido, así lo demuestra una exposición que, sin tener un espacio propio, ha recibido a más de 500 mil visitantes. Valdría la pena preguntarse: ¿hasta cuándo no tendrá una casa propia que la resguarde? //