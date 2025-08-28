Fusiona el pop con sonidos andinos: la historia de Diana Salas, la puneña que conquistó a la audiencia de “ZacaTV”, el programa número uno del streaming

El 2025 se ha convertido en un año bisagra para la carrera de la joven cantante y compositora Diana Salas. Su canción “Bonita”, publicada el año pasado dentro de su primer álbum “Lollipop”, logró conquistar a los internautas al ser elegida como la intro del popular programa de streaming “ZacaTV”. Desde entonces, las cifras de la artista de 26 años, crecieron de manera exponencial hasta llevarla a liderar el ránking de canciones más virales de Spotify en el Perú. Para alguien involucrada en la música desde 2013 —cuando grababa covers con su guitarra y los subía a YouTube sin mayores expectativas— lo ocurrido este año representa la puerta de entrada a la tan ansiada masificación de su propuesta.

El impulso la ha llevado a nuevos proyectos: hace unas semanas presentó su nuevo single “Escapadita”, un tema pop de vibras veraniegas que llega acompañado de una colaboración a escala nacional con Index, la marca de ropa de Ripley. Ella asegura que todo este crecimiento ha sido orgánico y genuino. “Los de ‘Zaka’ me escribieron por Instagram porque estaban buscando un tema para su programa que fuera de una artista peruana. Escucharon mi canción y les gustó”, cuenta Diana al teléfono. Si bien desde 2018, cuando lanzó su proyecto profesional como solista de inspiración pop, había crecido de manera progresiva, la exposición que le dio estar en el programa número uno del streaming le abrió una nueva audiencia que no necesariamente era su público inicial.

Diana nació en Puno y vivió allí hasta los ocho años, aunque también guarda entrañables recuerdos de Arequipa, ciudad que sigue llamando su favorita. “Mi abuelo tocaba mandolina en estudiantinas y mi papá, que es médico, se encerraba en su consultorio a tocar guitarra. Él y mi hermano me enseñaron los primeros acordes. Siempre se me hizo algo muy bonito compartir la música con ellos”. Si bien la música andina era una fuerte presencia en su vida, su otra fuente era la música de moda por la época. Recuerda que cuando cumplió siete años recibió un regalo decisivo: una radio en forma de huevo. “Amaba esa radio porque me compraban algunos CD. Tenía uno de divas del pop, con canciones de Cristina Aguilera y Shakira. Mi juego, por esa época, era poner ese disco y creer que era una superestrella.”

El pop es su idioma natural, su casa, pero no es su límite. “Siento que el pop te da licencia para fusionar con otros géneros y siempre suena rico”. Recuerda por ejemplo haber explorado con sonidos andinos, como en su tema “Kallpa”, de 2022, que está inspirado en un huaynito que su padre solía cantar en casa. Piensa en los géneros musicales como si fueran colores y confiesa que su biblioteca musical es un verdadero “arroz con mango” que va de Paramore y Pablo Alborán a Tini, Karol G y Miley Cyrus. De esta última, que fue una de sus primeros ídolos de niña, rescata “su fuerza y cómo rompe el escenario”.

Aunque su música suene en playlists globales y se convierta en jingles de marcas, Diana sigue siendo una artista independiente. Eso significa que, además de cantar y componer sus canciones, se ocupa de tareas que poco tienen que ver con el glamour. “Yo misma hago mis ‘flyers’, a veces veo las facturaciones… Tienes que saber un poco de todo”, confiesa. Desde organizar la estética de sus portadas hasta definir los looks de cada lanzamiento, la cantante ha aprendido a moverse en un ecosistema donde la autogestión es clave. “La parte de arte, por ejemplo, también pasa por mí: pienso cómo van a ser mis portadas o cómo se va a ver cada single. Es agotador, pero igual hay que hacerlo”.

Ese nivel de autonomía, admite, puede ser cansado. “Tienes que pensar en muchas cosas al mismo tiempo. No es solo la música, sino también lo administrativo, lo visual, lo estratégico. A veces se siente muy pesado”. Sin embargo, la experiencia le ha permitido entender el negocio desde dentro y valorar cada paso de su crecimiento. “Siento que si no hubiera estado sola al inicio, no hubiera logrado nada. Imposible. Me ha hecho aprender mucho y valorar el proceso”.

Hoy, después de varios años de trabajo constante, reconoce que ya no está sola en esa carga. “Mientras crece el proyecto, crece el equipo”, dice con alivio. Contar con colaboradores cercanos le ha permitido concentrarse más en la música, sin perder de vista el control creativo que tanto cuida. //