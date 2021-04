Conforme a los criterios de Saber más

No es casualidad que Zack Snyder (Wisconsin, 1966) vuelva al cine de zombis. Hace más de una década que exploró el subgénero con El amanecer de los muertos (2004) y quedó maravillado. Filmes como Escape de Nueva York, Aliens o La Cosa, lo inspiraban a regresar a ese mundo, pero estaba atado al cine de superhéroes. Luego del huracán del Snyder Cut de La Liga de la Justicia, del que salió bien parado (consiguió 71% en Rotten Tomatoes; parte de la prensa especializada calificó la película con cuatro y cinco estrellas), empezó a imaginar un universo cinematográfico en el que los zombis no siguieran las clásicas reglas vistas en la ficción.

“Íbamos a hacer una versión en la que no iba a dirigir. Recientemente volví a estar interesado en el proyecto, reescribí el guion y terminé con esta loca película”, cuenta sonriente al otro lado de la pantalla, desde una habitación que parece ser su estudio. En el fondo se ven cámaras fotográficas de distintas épocas, algunos libros y un par de fotos familiares. El director estadounidense, que viste una chaqueta azul, y que por ratos se coloca sus lentes de lectura, está por presentar el tráiler de Army of the Dead, su nueva película para Netflix, a la prensa internacional, y Somos estuvo presente.

"Hay elementos de humor, pero es más que todo una montaña rusa. Hay partes divertidas, que quizás para otras personas no lo sean [risas]", adelanta Zack Snyder. En la foto dirige a Dave Bautista, quien interpreta a Scott. (Foto: Netflix)

La historia gira en torno a un grupo de mercenarios que, tras un brote de zombis en Las Vegas, se aventuran a la zona de cuarentena para llevar a cabo el mayor atraco. En el elenco figuran Dave Bautista, Ella Purnell, Matthias Schweighöfer, Raúl Castillo, entre otros. “Dave, quien interpreta a Scott, es prácticamente el personaje principal, él une al equipo. Muestra mucho esa unión de padre e hija. Tenemos también a Raúl, que interpreta a Mikey, un gran asesino de zombis. Tenemos a Nora [Arnezeder], quien interpreta a Lily. Ella es el personaje que sabe cómo entrar a todos lados, cómo atravesar paredes y es quien ayuda a todos a poder entrar a Las Vegas. Todos [los actores] son grandiosos, todos hicieron un gran trabajo”. El rodaje fue en el Atlantic City, en México, y el equipo tuvo que recrear la zona para que luciera como Las Vegas. “Grabar en un casino abandonado… en cierta tuvimos que reconstruir algunas cosas para lograr lo que queríamos. Fue divertido hacer secuencias de acción ahí”.

En su universo de zombis, existen dos tipos: los normales, que mueren lento; y los alfas, que son rápidos e inteligentes. Incluso pueden trepar puertas, abrir paredes. Entre sus habilidades está la evolución e incluso, controlar animales, que por cierto también están infectados. “Los animales no son inmunes al virus salvo por las aves, según la ciencia que creamos en las películas. Si pudieran contraer el virus, sería problemático [risas]. Me gustó mucho la idea del tigre, que por cierto se llama Valentine, quien tiene un importante rol”.

(De izq. a der.) Raúl Castillo como Mickey Guzman, Omari Hardwick como Vanderohe y Ana de la Reguera como Cruz en Army of the Dead. (Foto: Neftlix)

Zack es cauteloso al hablar, pero su amor por los zombis le gana por ratos. Algunos en el público aprovechan ese entusiasmo y se lanzan con preguntas que juegan con el imaginario del director: ¿sobreviviría a un ataque zombi? “Probablemente no”, responde sin titubear. “La ‘ficcionalización’ de los zombis tienden a darte un falso sentimiento de seguridad en tus habilidades para pelear con ellos, o entender cómo los zombis podrían actuar. Claramente en un escenario real esto no sería posible. No podrías solo decir ‘soy un experto zombie, debemos ir hacia ahí’ porque quizás vayamos y es donde están los zombis. La verdad que no sé cómo actuaría si esto pasara en verdad y es un pensamiento terrorífico [risas]”.

Desde los 11 años, Zack Snyder supo que quería dedicarse al cine. "Me di cuenta que hacer películas podría ser una carrera genial", cuenta. Estuvo inmerso en el cine de superhéroes por muchos años, pero tenía una deuda pendiente con los zombis. Eso hasta ahora, que pudo realizar Army of the Dead.

Los antecedentes llevaron a preguntar si habrá otro Snyder Cut a lo que el director respondió que no, que “esta es la película, no habrá algún tipo de corte”. “Mi experiencia trabajando con Netflix ha sido grandiosa, mi equipo ha recibido todo el apoyo necesario, todo ha sido muy colaborativo; puedo decir que esta ha sido la experiencia más gratificante”.

Army of the Dead se estrena el 21 de mayo en Netflix. //

