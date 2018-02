Hugo Neira y Claire Viricel, un amor contra el ‘Qué dirán’

Se conocieron en Francia, en la universidad de Saint-Étienne, en los tempranos 80. Claire Viricel ingresaba a esa casa de estudios, donde Hugo Neira era docente. “Fue amor a primera vista tanto para Claire como para mí. Me encantaba verla disertar, porque hacía hablar a los alumnos. Ella escribía en la pizarra un mapa de ideas a la francesa, y yo no podía dejar de clavar los ojos en ese lugar anatómico que los chinos llaman ‘donde la espalda pierde su honesto nombre’. Pero mientras era mi alumna, no hubo nada”.



LA ISLA Y LA FANTASÍA

​

Claire tenía 26 años cuando empezó a convivir con Hugo, nombrado profesor titular en la Universidad Francesa del Pacífico, en Tahití. “Creo que es buena edad para tener una juventud plena antes y saber lo que uno quiere, ¡o mejor dicho, no quiere!”, apunta ella. Esos 28 años de diferencia no fueron ni son un problema para ellos. Pero para los demás y la sociedad, dicen a Somos, esta diferencia genera una molestia grande. “Es hasta cierto punto escandaloso. ¿Cómo va a poder funcionar? ¿Durar? Hay que vencer el obstáculo del qué dirán. En eso cuenta mucho tener una fuerte personalidad”.

Hay un segundo factor que, en opinión de Claire, jugó en los primeros años un papel clave. Ella le llama el ‘factor isla’. Dejó todo –país, familia, amigos y trabajo– por Hugo en Tahití. Era un territorio neutral y nuevo para ambos, con tan solo 70 mil almas –polinesios, chinos y franceses expatriados–, donde había que cultivar nuevas amistades. “En caso de crisis [de pareja], no había dónde ir a refugiarse o pedir consejos. Imposible tomar un tren y visitar amigos, ¡menos un avión estando a 8 mil kilómetros de los continentes! Esto hizo que la relación se fortaleciera siempre sobre la base de nuestros recursos propios y aprendiéramos a ser buen compañero el uno por el otro. E inseparables”.

La edad claramente no es un problema para ellos, pero eso no quiere decir que no los haya. “La conversación es fundamental. Si no, se cae en la trampa de la dominación, un paso que precede al matrimonio-cárcel. Hay que saber expresar un anhelo, una discrepancia, saber hacer concesiones y también discutir civilizadamente”, nos responden.

