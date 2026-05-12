Resumen

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La colección se inspira en el universo literario contemporáneo y propone piezas versátiles con personalidad, donde destacan bolsos statement y acentos de color. (Fotos: Difusión)
La colección se inspira en el universo literario contemporáneo y propone piezas versátiles con personalidad, donde destacan bolsos statement y acentos de color. (Fotos: Difusión)
Por Redacción EC

En una apuesta por conectar la moda con la experiencia y la autoexpresión, Parfois presentó su nueva colección The Book Club a través de un evento conceptual que reunió a 15 influenciadoras de moda en un espacio diseñado para reinterpretar el espíritu de un club de lectura contemporáneo.

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