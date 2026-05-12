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Inspirados en el amor por los libros: Parfois lanza su colección “The Book Club”
La moda y la literatura se encontraron en una experiencia inmersiva creada por Parfois para presentar su nueva colección The Book Club, una propuesta que apuesta por la autoexpresión, el storytelling y las piezas versátiles con personalidad a través de un íntimo encuentro junto a influenciadoras de moda.
En una apuesta por conectar la moda con la experiencia y la autoexpresión, Parfois presentó su nueva colección The Book Club a través de un evento conceptual que reunió a 15 influenciadoras de moda en un espacio diseñado para reinterpretar el espíritu de un club de lectura contemporáneo.
En una apuesta por conectar la moda con la experiencia y la autoexpresión, Parfois presentó su nueva colección The Book Club a través de un evento conceptual que reunió a 15 influenciadoras de moda en un espacio diseñado para reinterpretar el espíritu de un club de lectura contemporáneo.
La experiencia fue concebida como un encuentro íntimo y creativo, donde cada detalle —desde la ambientación hasta las dinámicas— evocaba el universo literario que inspira la colección. Más allá de exhibir las piezas, el objetivo fue invitar a las asistentes a vivirlas, interpretarlas y conectarlas con su propio estilo y personalidad.
El evento se desarrolló en torno a tres momentos clave que reflejaron la esencia de The Book Club. La jornada inició con una sesión de junk journal, donde las invitadas exploraron su creatividad a través del collage, luego siguió con un espacio de lectura guiado por Inés te cuenta y finalizó con una experiencia sensorial tipo cena enfocada en la conexión y el disfrute.
Uno de los momentos más representativos fue el club de lectura, donde la conversación y la expresión personal lograron materializar el concepto de la colección: la moda como una forma de contar historias. La respuesta de las invitadas fue altamente positiva, destacando la originalidad del formato y la conexión genuina con la propuesta.
La colección se inspira en el universo literario contemporáneo y propone piezas versátiles con personalidad, donde destacan bolsos statement y acentos de color que elevan cualquier look cotidiano, manteniendo un balance entre funcionalidad y estilo.
Con este lanzamiento, Parfois reafirma su posicionamiento como una marca que integra moda, experiencia y storytelling, invitando a cada mujer a contar su propia historia a través de lo que usa.