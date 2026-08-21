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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La imagen más clara de sus primeros días en España, nos cuenta la cantante Jeanette, es la de un burro caminando por Barcelona. Con apenas 11 años, salió de Estados Unidos —después de migrar de su natal Inglaterra— y llegó a un país cuyo idioma apenas conocía y donde pasaría de ver grandes autos a una mezcla de transporte individual y animales de carga. Sin embargo, asegura que no fueron la comunicación ni el transporte sus mayores problemas, sino la imposibilidad de volver a comer una buena hamburguesa.

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