“Cuando tú ibas a grabar una canción era un evento importante, ahora lo puedes hacer incluso desde el baño”

Jeanette, cantante y compositora británicoespañola

La adaptación tampoco fue sencilla en casa. Jeanette se describe como una niña buena, aunque reconoce que no siempre congeniaba con su madre, también de carácter fuerte. Antes de convertirse en cantante, además, fue una de las primeras mujeres karatecas de España y llegó a imaginar que seguiría los pasos de su padre, un piloto. En su lugar, convenció a su madre de comprar una guitarra y poco después se integró a Pic-Nic, banda con la que comenzaría a aprender el oficio artístico antes que las fracciones y multiplicaciones. La experiencia no duraría demasiado. Su madre le puso un ultimátum: debía regresar a los estudios y abandonar el grupo. Jeanette obedeció y la banda se disolvería, dejando un hit: “Cállate niña”.

Aún con un acento marcado por su infancia angloparlante y su trayectoria española, Jeanette está convencida de que la censura de hoy se parece a aquella que vivió tras lanzarse como solista. Con Franco en el poder, el gobierno decretó que su mayor éxito musical del momento era una canción inapropiada para la juventud. “De hecho, mi tema ‘Soy rebelde’ lo tenían prohibido a los menores de 16 años”, menciona, no sin antes recordar que las ventas se elevaron gracias a ello.

La última visita que realizó Jeanette al Perú fue en 2016, cuando se presentó en el Gran Teatro Nacional, compartiendo escenario con Nicole Pillman. / LUIS GONZALES

Vivir de amor

“Hija, no te cases, eres muy joven, tú tienes el mundo a tus pies”, le dijo su madre cuando Jeanette decidió contraer matrimonio a los 18 años. El hombre era László Kristof, un exfutbolista húngaro refugiado en España. No hablaba español, su inglés apenas rozaba lo básico y ella no sabía húngaro. “Y, aun así, seis meses después, decidí casarme con él”, dice Jeanette.

La relación duraría 52 años y sería solo interrumpida por la muerte. Kristof falleció en Madrid el 5 de agosto de 2022, a los 85 años, cuatro días antes de un concierto de Jeanette en el Festival Sonorama Ribera. Ella subió al escenario pese al duelo. “Estaba delgada, estaba rota por dentro y aun así tuve el valor de salir a dar la cara porque el show debe continuar”, cuenta. Abrió aquella presentación con su clásico tema “Por qué te vas”, frente a un público que, en buena parte, todavía no había nacido cuando fue grabado.

Con apenas 15 años, la adolescente Jeanette se sumó a Brenner’s Folk, rebautizado después como Pic-Nic. Con “Cállate niña” bajo el brazo, conquistó las listas hasta la separación del grupo en 1969. (Photo by Peter Bischoff/Getty Images) / Peter Bischoff

La canción –compuesta por José Luis Perales– es una de los más populares de la artista y cuenta con versiones de muy distintos cortes. Está Attaque 77, con su cover en clave rock; una versión poco conocida de Kali Uchis cuando no tenía ni disquera; y otra japonesa de Kaori Yoshinari, lanzada en 1982. Pero detrás de su éxito, la leyenda urbana dice que Jeanette nunca quiso cantar el tema.

“Es mentira que no me gustó el tema. De hecho, me encantó y encuentro que los arreglos que hicieron para mí son los más perfectos en comparación con otros —menciona Jeanette—. A mí me la presentaron y no sabía quién era Perales porque genuinamente no era conocido, pero esa leyenda es falsa”.

"Soy rebelde", pensada primero para otra cantante, llegó a Jeanette casi por azar. Dudó semanas en grabarla, pero fue número uno y vendió más de un millón de copias. (Photo by Borja B. Hojas/Getty Images) / Borja B. Hojas

Tiempos diferentes

Si algo ha cambiado desde entonces es la manera de hacer música. “Cuando tú ibas a grabar una canción era un evento importante, ahora lo puedes hacer incluso desde el baño”, dice Jeanette. También recuerda que, a lo largo de su carrera, intentó adaptarse a las exigencias de la industria. La discográfica incluso la envió a Alemania y Holanda para convertirla en una cantante de música disco. Al regresar, Manuel Alejandro la escuchó y le devolvió una certeza: “Mira, niña, que lo tuyo es la canción romántica, aquella melódica”. Poco después lanzaría su álbum “Corazón de poeta”.

Adaptarse, para Jeanette, no significa necesariamente cambiar. Es más bien entender el tiempo en el que uno vive. Por eso también observa con cierta distancia la imagen de algunas artistas de su generación. “No voy a mencionar nombres, pero hay cantantes de mi edad que se visten como cantantes de 20 años. Una tiene que ir de acuerdo con los años”, sostiene. No se trata de dejar de usar una minifalda, aclara. Ella misma lo hizo. Se trata, según explica, de saber qué corresponde a cada etapa de la vida.

Jeanette se casó a los 18 años con el húngaro László Kristof, a quien conoció en Barcelona. Él fue el padre de su única hija, Blythe, y su mayor apoyo hasta su fallecimiento el 2022. (Photo by Peter Bischoff/Getty Images) / Peter Bischoff

Un mal negocio

Hubo, sin embargo, una faceta en la que Jeanette no logró adaptarse con la misma fortuna: los negocios. Hace algunos años intentó posicionar su tienda en Ibiza como una alternativa para cuando llegara el momento de retirarse de los escenarios. La experiencia terminó siendo un desastre financiero que le hizo perder miles de dólares. Su conclusión tiene la misma franqueza con la que habla de casi todo: “Los artistas no estamos hechos para hacer negocios, somos un desastre. Con lo fácil que es cantar, ¿para qué nos complicamos la vida?”, dice entre risas.

Por ahora, entonces, seguirá haciendo aquello que mejor sabe. “Yo estoy en forma, la voz sigue intacta”, asegura la cantante, que evita el agua fría y el aire acondicionado. Pero sabe que el escenario no será eterno. José Luis Perales, que comenzó su carrera después que ella, ya está retirado y Jeanette entiende que algún día tendrá que seguir el mismo camino. “Te puedo asegurar que no son muchos los años que voy a seguir porque ya tengo 74. Sé que tendré que decir adiós al mundo… al público. Llegará ese momento, pero por ahora tengo que darle caña”, concluye.

El compositor y la intérprete Jeanette y José Luis Perales Ambos se conocieron a comienzos de los años setenta, cuando ella ya era una estrella y él apenas empezaba a abrirse camino como compositor. El entonces novato músico escribió al menos tres canciones para Jeanette y encontró en su particular voz a la intérprete que buscaba. En 1973 aparecieron “Palabras, promesas...” y “Escucha”; un año después llegaría “Por qué te vas”, compuesta expresamente para ella.