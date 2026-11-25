Durante años, el universo de Jessica Butrich se ha reconocido a través de zapatos, carteras y accesorios que difícilmente pasan inadvertidos. El color, los estampados y una particular manera de entender la feminidad han construido una identidad propia. Sin embargo, antes de que su nombre estuviera asociado principalmente al calzado, la diseñadora también había encontrado en la ropa un espacio de exploración. Ahora vuelve a ello después de varios años, con una colección que lleva su lenguaje creativo a un público más amplio.

A lo largo de sus más de dos décadas de trayectoria, Butrich ha diseñado vestidos de novia, colecciones propias y colaboraciones con distintas marcas. Las propuestas para regresar a la indumentaria tampoco habían faltado, pero sentía que no era el momento. “Cuando me comprometo a hacer algo fuera de la boutique, una colaboración o una colección, le meto mi alma, corazón y vida. Si me dicen que me va a tomar 20 horas, sé que para mí van a ser 60, con tal de cuidar cada detalle”, cuenta a Somos. El crecimiento de su empresa y la apertura de nuevas tiendas concentraban entonces su atención.

“Crear para niñas es un placer. Hay menos limitaciones. Mientras más divertido y colorido, más feliz me hace”, declara la diseñadora. (Foto: Ripley)

La conversación que finalmente la convenció llegó a fines del año pasado. Además de conectar con el equipo, hubo una condición decisiva: toda la colección sería producida en el Perú. Para una diseñadora que disfruta involucrarse en cada etapa, desde la elección de las telas hasta los acabados, este aspecto era fundamental. Así nació el proyecto que hoy ve la luz junto a Marquis, marca de moda de Ripley.

La inspiración marina atraviesa buena parte de la colección y la propuesta incluye prendas para mujeres y niñas, bikinis, salidas de playa, toallas, bolsos y otros accesorios. El hilo conductor está en su manera de crear: una combinación de colores, estampados y formas que no se ciñen a las tendencias. “Yo no parto de una tendencia. Lo que más importa es el universo que hemos creado, los patrones y los colores. Creo que ser leal a mi cerebro y creatividad es algo que me ha acompañado mucho en estos años, y a lo que me apego siempre”, confirma Butrich.

Dónde encontrarla La nueva colección de Butrich x Marquis ya se encuentra disponible en todo el país, en las tiendas físicas de Ripley en el Jockey Plaza, Miraflores, San Miguel, Salaverry, Trujillo y Cayma, además de la Ripley App y a través de ripley.com. Una oportunidad imperdible para incorporar las piezas ‘trend’ de la temporada y hacer tuyo el universo de una de las diseñadoras más icónicas de la moda peruana.

Una colección imperdible

La colaboración también le permite acercar su propuesta a quienes han seguido su trabajo, pero no necesariamente han podido comprar sus productos. Sus zapatos y carteras de cuero, elaborados a mano, suelen pertenecer a otro segmento de precios. “Hay mucha gente que ama Butrich y no tiene nada de la marca aún. Llegar a más gente a través de esta colección para mí también es muy especial. Hacerlos sentirse parte del universo que proponemos”, indica.

Aunque pocos lo saben, la producción reunió a distintos emprendimientos peruanos y Jessica estuvo estrechamente involucrada en el proceso: Amarena, marca local, elaboró las carteras artesanales; Antonia Bikinis participó en la confección de ropa de baño, y la ilustradora Yelka Chilquillo, de YLK Studio, desarrolló los estampados. “Mientras más cerebros creativos estén unidos, mucho mejor va a ser el resultado. Y qué mejor si se trata de mujeres talentosas e inspiradoras”, sostiene.

Esta cápsula abarca moda femenina, calzado, trajes de baño, bolsos, piyamas, toallas y una línea coordinada para niñas. (Foto: Ripley)

Así, este regreso a los textiles también reafirma su interés por trabajar con otras creadoras, como ocurrió hace poco con la diseñadora venezolana Nardy Serrano, creadora de Studio Luxus, con quien comparte una relación de admiración mutua y también lanzó una colaboración fuera del mundo del retail. “Me encanta trabajar así porque siento que solamente se potencia el talento y el resultado de las cosas. Busco mujeres que tengan la misma pasión que yo por lo que hacen. Para mí, el cielo es el límite”, concluye, con la promesa de que aún queda mucho universo Butrich por descubrir. //