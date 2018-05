Joanna Lombardi: “Volvería como Zuckerberg y borraría Facebook”

Joanna Lombardi se estrena como directora de teatro con Una gata sobre el tejado caliente de zinc, uno de los clásicos de Tennessee Williams.



La obra llega por primera vez al Perú y será protagonizada por Rodrigo Palacios y Wendy Vásquez en el Centro Cultural PUCP hasta julio.

1. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

La rutina de un festival: empezar a ver películas a las 9 a.m.



2. ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Viajar todo lo que sea necesario para vivir siempre en verano.



3. ¿Cuál es tu gran temor?

Ser alérgica a la palta.



4. ¿Cuál crees que sea el rasgo que más te define?

Mi cara de malgeniada.



5. ¿Cuál consideras tu peor defecto?

Soy demasiado voluble. Un día quiero ser cineasta y al día siguiente futbolista.



6. ¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Con el gran amor de la vida no se bromea: Isabel.



7. ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Que se termine el vino blanco.



8. ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Dirigir Casadentro y producir Asu mare.



9. ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

Me debato entre que tengan mal aliento o que sean aburridos.



10. ¿Cuáles son las palabras o frases que utilizas con mayor frecuencia?

“Un hit”.



11. ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Hacer cine en el Perú.



12. ¿En qué ocasiones mientes?

Cuando mentir hace que la historia sea más interesante.



13. ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

En Tingo María, filmando Solos.



14. ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Los días entregados al retiro Vipassana.



15. ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Mi laptop es mi compañera.



16. ¿Cuál es tu ocupación favorita?

Dirigir actores.



17. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en un hombre?

Su capacidad para miccionar de pie.



18. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una mujer?

La independencia.



19. ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

Historia es mi peor categoría en Preguntados.



20. ¿Cómo te gustaría morir?

En una sobredosis de morfina.



21. Si murieras y se te permitiera volver convertida en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?

Volvería como Mark Zuckerberg y apretaría un botón que elimine todas las redes sociales.



22. ¿Cuál es tu lema?

Una chela para cortarla.



23. ¿Qué te disgusta de tu apariencia?

A veces todo, a veces nada.



24. ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Teletransportación a cualquier lugar y tiempo.



25. ¿A qué persona viva admiras?

A la gente que siempre está feliz.



26. ¿Cuál es la cualidad que admiras más en una persona?

Que se dedique a lo que le gusta de verdad.



27. ¿Cuál es tu héroe de ficción favorito?

BoJack Horseman.



28. ¿Cuáles son tus escritores favoritos?

De ficción son muchos, así que mejor vamos con: Jerry Seinfeld y Louis C. K.



29. ¿Qué es lo más valioso de tus amigos?

Que me cuadren cuando lo necesito.



30. ¿Qué persona viva te parece despreciable?

Todos los que se agarran de una buena causa para manipular a la opinión pública.

EL DATO



El Test de Proust es una de las secciones más representativas de la revista Somos. Creado por el novelista Marcel Proust, el cuestionario proponía que era posible conocer a profundidad a alguien a través de preguntas sencillas.

