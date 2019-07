Juan Diego Flórez anuncia su Centro Internacional de Excelencia Musical

El reconocido tenor peruano anuncia la próxima creación de su primera escuela superior de música, con miras a ser la mejor de Latinoamérica. Él cantará en un concierto gratuito en la Plaza de Armas, este 21 de julio, al lado de los niños de su conocido proyecto Sinfonía por el Perú.

Al teléfono, desde Italia, Juan Diego Flórez no podría sonar más entusiasmado. Una de las razones es su retorno al Perú para un concierto gratuito en la Plaza de Armas de Lima, este 21 de julio. El tenor trae consigo otras buenas noticias que lo emocionan. Una de ellas es una evaluación a su proyecto social de educación musical para niños y jóvenes de escasos recursos, Sinfonía por el Perú.

Elaborado por Grade, con patrocinio del Banco Interamericano de Desarrollo, el estudio ha arrojado datos sorprendentes. “En el segundo estudio publicado en 2018, se constató la reducción en un 75% del embarazo adolescente", afirma. A nivel familiar, se ha visto cosas positivas gracias al proyecto, como la reducción del 51% en el uso del castigo físico y psicológico por faltas de respeto, una muestra del impacto que se está alcanzando.

Estudios hechos en el 2014 ya arrojaban varios datos auspiciosos sobre el programa, fundado por Juan Diego en el 2011 y que beneficia a 8 mil pequeños en 25 puntos del país. Esa vez se notó que los niños de Sinfonía, a través de la música, mejoraban su autoestima en 30% y reducían su agresividad casi en el mismo nivel. La mayoría de ellos lograba superar el promedio de deserción escolar.

Tenor peruano ofrecerá concierto por Fiesta Patrias en la Plaza Mayor de Lima. Ingreso será libre. (Foto: GEC)

¿Qué era lo que faltaba? “Sinfonía trabaja con niños en edad escolar. Muchos jóvenes venían y me decían: “Maestro Juan Diego, qué vamos a hacer después, queremos seguir haciendo música”. Sabemos que el Conservatorio tiene pocas plazas, así que pensando en eso anunciaremos ese día del concierto la creación de nuestro Centro Internacional de Excelencia Musical, Sinfonía por el Perú, que es una escuela superior para que puedan seguir y aprender la música a nivel profesional”, apunta Flórez.

El proyecto en concepción arquitectónica, en planos, está listo, y vendría a sumarse a la oferta en educación superior musical, como ya se ofrece en algunas universidades locales. Pero la ambición de Flórez no es pequeña. “Queremos apuntar a ser la mejor escuela de música en Latinoamérica, ser un referente que compita con otras escuelas de afuera, como la Juilliard School, y otras de igual prestigio. Pensamos que lo podemos hacer con los mejores maestros. De inicio, vamos a enseñar cuatro carreras: Composición Musical, Dirección de Orquesta, Ejecución Instrumental y Canto. Ahí quiero añadir lo que es ópera, porque en Sinfonía por el Peru no hay ópera, hay coros pero no hay ópera en sí".

El proyecto podría concretarse en un plazo máximo de cinco años, estima, pero lo importante es echar a andar la rueda. Así empezó Sinfonía por el Perú y hoy su orquesta juvenil empieza a despegar con buenas alas. El calendario internacional de conciertos del conjunto crece: este año tocarán en el Festival de Lucerna (Suiza) y viajarán después a Salzburgo, donde recibirán asesoría de la Orquesta Filarmónica de Viena. En el 2020 llegarán a la Expo de Dubái. En el 2021 retornarán a Salzburgo, ya no como estudiantes de orquesta, sino para ofrecer un concierto, y harán lo mismo en el 2022 en el Carnegie Hall de Nueva York.

Juan Diego Flórez confirmó su participación en la inauguración de los Juegos Panamericanos Lima 2019. (Foto: AFP)

Flórez cantará este 21 de julio con la Orquesta y Coro Juvenil de Sinfonía por el Perú, bajo la dirección de Hugo Carrío. Repasarán algo de ópera, como es de esperar, así como los tradicionales peruanos Valicha y El cóndor pasa. //

Por un error de transcripción y de la mala calidad de la grabación de la entrevista al tenor Juan Diego Flórez, se consignó de forma incompleta su declaración en Somos 1701. En el párrafo citado sobre su proyecto de escuela superior de música, lo que este dijo a la revista fue: “Nosotros pensamos que las carreras sean cuatro: Composición Musical, Dirección de Orquesta, Ejecución Instrumental y Canto. Ahí quiero añadir lo que es ópera. En Sinfonía por el Perú no hay ópera, hay coros pero no hay ópera en sí…”. Bienvenida la iniciativa cultural.