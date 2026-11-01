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Resumen

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Juan Luis Martínez, creador de Mérito, fusiona sus raíces venezolanas con los sabores del Perú. Hoy, el restaurante ocupa el puesto 26 en The 50 Best Restaurants y el lugar 4 en el ránking latinoamericano. (Foto: Richard Hirano - Somos)
Juan Luis Martínez, creador de Mérito, fusiona sus raíces venezolanas con los sabores del Perú. Hoy, el restaurante ocupa el puesto 26 en The 50 Best Restaurants y el lugar 4 en el ránking latinoamericano. (Foto: Richard Hirano - Somos)
Por Celeste Pérez

Cuando Juan Luis Martínez abrió Mérito en Barranco, hace ocho años, quería tener un restaurante sin las exigencias de una estructura demasiado compleja. Empezó con una carta pensada para el público local y dejó que el proyecto encontrara su propio rumbo, sin presiones, sin expectativas. Hoy, aquel espacio se ha convertido en una de las referencias de la cocina latinoamericana: ocupa el puesto 26 del ránking global de The 50 Best Restaurants y el cuarto en Latinoamérica. En el camino, por supuesto, el chef venezolano encontró una nueva forma de explorar los insumos, las técnicas y los sabores que alimentan su cocina y que hoy se llevan muchos aplausos en un renombrado menú degustación.

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