Juanes: "Trump ha evaporado la confianza que tenía en EE.UU"

Cuando Juan Esteban Aristizábal (Medellín, 1972) tenía ocho años quería ser astronauta. Hoy, 37 años después, Juanes puede decir que cumplió su sueño. Enfundado en un traje espacial, el cantante colombiano viajó por fin al espacio. Su excusa: el séptimo álbum que andaba preparando.

Mis planes son amarte (2017), la última apuesta de Juanes, conjuga su gran fascinación por el espacio con una nueva aventura: lo visual. “Siempre me gustó la ciencia ficción. Alien fue una de mis películas favoritas de niño. Siempre me llamaron la atención las estrellas, las galaxias, el sistema solar. Yo creo en los ovnis”, revela Juanes al otro lado del teléfono. Se ríe y cuenta –convencido– una anécdota del 2011, durante un concierto en Ginebra, cuando de repente en el cielo aparecieron cinco luces brillantes. No le importa si no le creen.

Juanes, además de ser el productor de este nuevo material, interpreta al astronauta de sus videos.

En medio de ese panorama y con la autoridad que le da su trayectoria musical, se arriesgó –luego de cuatro años– con un nuevo disco conceptual de 12 canciones y 12 videos, que, viéndolos en orden, componen una narrativa en torno a la búsqueda de un amor desconocido. El álbum fue filmado entre Ciudad de México, Veracruz (México), Medellín y la Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia) e incluye colaboraciones de artistas como Fonseca, J Blavin, Jesse and Joy, Karol G y Piso 21, entre otros.

Su álbum tiene tintes de largometraje, pero Juanes insiste en que se trata de un álbum visual. “No pretendo convertirme en cineasta, pero quería lograr algo más que una sucesión de singles. Sé que la gente ahora consume el mundo a través de segundos, pero quise tomar el riesgo”, explica el artista, quien en medio de su gira Amarte tour, por Estados Unidos y Canadá, vuelve a Perú en mayo de este año para la décima edición del festival Vivo x el Rock. Sin embargo, el rostro de Juanes comenzaremos a verlo antes.

El disco fusiona reggae, jazz, bolero y algo de guasca.

El cantante colombiano será parte de diferentes campañas de la tienda Paris, comenzando con la del Día de la Madre. Compartirá protagonismo con la modelo Natalie Vértiz (con quien ya grabó un comercial) y con la cantante Anna Carina.

FESTIVAL VIVO X EL ROCK

​



Cuándo : Sábado 26 de mayo





: Sábado 26 de mayo Dónde : Campo de Marte (Av. La Peruanidad)





: Campo de Marte (Av. La Peruanidad) Entradas : Teleticket de Wong y Metro





: Teleticket de Wong y Metro Precio: Campo 1: S/ 99

Lee la nota completa este sábado en la edición impresa de la revista Somos.