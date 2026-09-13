Por Diana Gonzales Obando

La historia de un país se puede contar a través de sus libros. A través de sus colecciones, las páginas de sus incunables y las raras joyas literarias del pasado, las publicaciones que se resguardan en la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) materializan el anhelo del libertador don José de San Martín por difundir el conocimiento, hasta convertirse en una institución que resguarda el patrimonio bibliográfico de toda la nación, más de dos siglos después.

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