La historia detrás de “Soy provinciano”: quién es Juan Rebaza, el compositor que ayudó a ponerle música al Perú migrante
Compuso “Soy provinciano”, tocó junto a Óscar Avilés y el Zambo Cavero, y dejó líneas de bajo en canciones fundamentales de la música peruana. A sus 72 años, Juan Rebaza sigue grabando sin buscar reflectores. La próxima semana lo veremos en una tocada de jazz.
Era un joven rockero y amante del jazz, con la melena al viento, en medio de un grupo de señorones criollos bien enternados y perfumados que cargaban cuatro y cinco décadas. Todos en el estudio lo miraban como a un bicho raro, entre ellos el gran Óscar Avilés, que no sabía quién le había mandado un hippie para grabar en uno de sus discos. Así recuerda Juan Rebaza (72) su primer encuentro con quien acompañaría durante muchos años. Avilés lo trataría siempre de usted, con mucho respeto, pero esa primera impresión fue otra cosa: lo miró de arriba abajo como si tuviera delante a un ser de otro planeta. “¿Usted va a grabar conmigo?”. De inmediato le pidió una prueba de aptitud. Rebaza se colgó el bajo, tocó unas notas, y la primera guitarra del Perú no volvió a dudar de él nunca más.
Rebaza, con décadas de oficio encima, es una máquina de anécdotas. El resultado de haber tocado al lado de los grandes artistas del Perú e internacionales. En su currículo figura tocadas con The Platters y hasta la Tongolele. Maestro de varias generaciones de bajistas, alista algunas tocadas por estos días con su ensamble de jazz. Lo encontramos trabajando en el estudio de grabación Chic&Chano de Santa Anita. Y, a pedido nuestro, abre la caja de los recuerdos. Cuenta que aprendió a amar la música primero por la radio, luego por la orquesta de su colegio en La Victoria. “Quedé huérfano de madre a los cuatro años y de padre a los doce, pero nunca me faltó amor. Yo tuve como doce mamás”, dice. A los 16 años, ya salía en la televisión y tocaba de modo profesional.
Durante su paso al lado de Oscar Avilés y Arturo “Zambo” Cavero, les aportó una canción especial: “El que no tiene de inga, tiene de mandinga”. La había concebido como un landó de seis estrofas, pero las circunstancias la convirtieron en festejo. La frase le resonaba de modo particular, y no era casualidad. Él mismo se sentía un peruano de muchos lados, con parientes esparcidos por todo el país. Crecer en La Victoria, distrito migrante por excelencia, con su mezcla de población andina y afroperuana, fue moldeando su sensibilidad sin que él se diera cuenta. En los años setenta, la cumbia era el idioma de las masas que llegaban a la capital y Rebaza compuso un puñado de canciones en ese estilo que nunca se usaron. Hasta el día que Lorenzo Palacios, Chacalón, tocó su puerta.
Un muchacho provinciano
Rebaza lo recuerda de joven, antes de la fama, cargando equipos de audio para un amigo que alquilaba sonido, buscándose la vida como podía. “Chacalón trabajaba de plomo, se recurseaba, y a veces tocaba la tumbadora en conjuntos”, cuenta. Pero ese día Chacalón, ya convertido en cantante, llegó a su casa de madrugada. Andaba buscando repertorio y le dijeron: “Rebaza tiene canciones”. “Yo le puse una canción que pensé que podía gustarle, y la verdad es que no le gustó mucho”, recuerda. El tema decía: “Soy muchacho provinciano, me levanto muy temprano, para ir con mis hermanos a trabajar. […] No tengo padre ni madre, ni perro que a mí me ladre, solo tengo la esperanza de progresar”. Chacalón lucía reacio. “No es mi estilo”, le dijo. Fueron sus músicos quienes lo convencieron de grabarlo. “Soy provinciano” se convirtió quizá en su mayor hit y en un himno del Perú emergente.
A Rebaza de nombre lo conocen pocos, salvo sus colegas músicos, que lo ubican perfectamente y hasta le han dedicado libros tributo como “El bajo contemporáneo en la música” (2018), donde transcribieron treinta de sus líneas de bajo más famosas, desde «Cada domingo a las doce» y «Chabuca Limeña» hasta «Y se llama Perú». Quizá el maestro Juan no resuene para el gran público, decíamos, pero su música y las canciones que grabo suenan en todas partes. Él nunca ha sido de figurar, y tampoco le ha hecho falta, dice. Hoy trabaja como productor junto a Chano Silva, y sigue grabando al servicio del artista. Esta tarde está trabajando un nuevo tema criollo con Melcochita. Uno más que tendrá su sello sin llevar necesariamente su nombre encima. //.
Además…
Próximas tocadas
Además de dar clases de bajo en universidades y de manera privada, Rebaza tiene un ensamble de jazz que según la fecha puede ser terceto, cuarteto o quinteto. Este 28 de mayo se presentará como Rebaza Jazz Quinteto, en Wachuma (Tambo de Belén 178, altura de la Plaza Francia, Centro de Lima). Tocarán lo mejor del jazz en todas sus vertientes, algo de funk y rock.