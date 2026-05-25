Rebaza, con décadas de oficio encima, es una máquina de anécdotas. El resultado de haber tocado al lado de los grandes artistas del Perú e internacionales. En su currículo figura tocadas con The Platters y hasta la Tongolele. Maestro de varias generaciones de bajistas, alista algunas tocadas por estos días con su ensamble de jazz. Lo encontramos trabajando en el estudio de grabación Chic&Chano de Santa Anita. Y, a pedido nuestro, abre la caja de los recuerdos. Cuenta que aprendió a amar la música primero por la radio, luego por la orquesta de su colegio en La Victoria. “Quedé huérfano de madre a los cuatro años y de padre a los doce, pero nunca me faltó amor. Yo tuve como doce mamás”, dice. A los 16 años, ya salía en la televisión y tocaba de modo profesional.

Durante su paso al lado de Oscar Avilés y Arturo Zambo Cavero, les aportó una canción especial: “El que no tiene de inga, tiene de mandinga”. (Foto: César Bueno) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO

Durante su paso al lado de Oscar Avilés y Arturo “Zambo” Cavero, les aportó una canción especial: “El que no tiene de inga, tiene de mandinga”. La había concebido como un landó de seis estrofas, pero las circunstancias la convirtieron en festejo. La frase le resonaba de modo particular, y no era casualidad. Él mismo se sentía un peruano de muchos lados, con parientes esparcidos por todo el país. Crecer en La Victoria, distrito migrante por excelencia, con su mezcla de población andina y afroperuana, fue moldeando su sensibilidad sin que él se diera cuenta. En los años setenta, la cumbia era el idioma de las masas que llegaban a la capital y Rebaza compuso un puñado de canciones en ese estilo que nunca se usaron. Hasta el día que Lorenzo Palacios, Chacalón, tocó su puerta.

Un muchacho provinciano

Rebaza lo recuerda de joven, antes de la fama, cargando equipos de audio para un amigo que alquilaba sonido, buscándose la vida como podía. “Chacalón trabajaba de plomo, se recurseaba, y a veces tocaba la tumbadora en conjuntos”, cuenta. Pero ese día Chacalón, ya convertido en cantante, llegó a su casa de madrugada. Andaba buscando repertorio y le dijeron: “Rebaza tiene canciones”. “Yo le puse una canción que pensé que podía gustarle, y la verdad es que no le gustó mucho”, recuerda. El tema decía: “Soy muchacho provinciano, me levanto muy temprano, para ir con mis hermanos a trabajar. […] No tengo padre ni madre, ni perro que a mí me ladre, solo tengo la esperanza de progresar”. Chacalón lucía reacio. “No es mi estilo”, le dijo. Fueron sus músicos quienes lo convencieron de grabarlo. “Soy provinciano” se convirtió quizá en su mayor hit y en un himno del Perú emergente.

Chacalón fue un fenómeno de la música chicha, que mezcla elementos andinos y tropicales con guitarras de rock and roll.

A Rebaza de nombre lo conocen pocos, salvo sus colegas músicos, que lo ubican perfectamente y hasta le han dedicado libros tributo como “El bajo contemporáneo en la música” (2018), donde transcribieron treinta de sus líneas de bajo más famosas, desde «Cada domingo a las doce» y «Chabuca Limeña» hasta «Y se llama Perú». Quizá el maestro Juan no resuene para el gran público, decíamos, pero su música y las canciones que grabo suenan en todas partes. Él nunca ha sido de figurar, y tampoco le ha hecho falta, dice. Hoy trabaja como productor junto a Chano Silva, y sigue grabando al servicio del artista. Esta tarde está trabajando un nuevo tema criollo con Melcochita. Uno más que tendrá su sello sin llevar necesariamente su nombre encima. //.