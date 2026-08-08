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Resumen

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La actriz alemana Devrim Lingnau, conocida por protagonizar la serie La emperatriz, interpreta a María Reiche durante sus primeros años en el Perú. (Foto: Daniela Talavera)
La actriz alemana Devrim Lingnau, conocida por protagonizar la serie La emperatriz, interpreta a María Reiche durante sus primeros años en el Perú. (Foto: Daniela Talavera)
Por Oscar García

El cineasta suizo Damien Dorsaz tenía poco más de veinte años cuando conoció a María Reiche durante su primer viaje al Perú, en 1996. La investigadora alemana llevaba entonces más de medio siglo estudiando y protegiendo las Líneas de Nazca, y aquel encuentro con ella fue un suceso imborrable en su vida. “Tuve la fortuna de conocerla y ese encuentro marcó mi vida”, recuerda. Tres décadas después, aquella impresión ha terminado convertida en Lady Nazca, largometraje protagonizado por Devrim Lingnau que, tras estrenarse en distintos países europeos, se presentará este 9 de agosto en el Festival de Cine de Lima.

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