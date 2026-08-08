El cineasta suizo Damien Dorsaz tenía poco más de veinte años cuando conoció a María Reiche durante su primer viaje al Perú, en 1996. La investigadora alemana llevaba entonces más de medio siglo estudiando y protegiendo las Líneas de Nazca, y aquel encuentro con ella fue un suceso imborrable en su vida. “Tuve la fortuna de conocerla y ese encuentro marcó mi vida”, recuerda. Tres décadas después, aquella impresión ha terminado convertida en Lady Nazca, largometraje protagonizado por Devrim Lingnau que, tras estrenarse en distintos países europeos, se presentará este 9 de agosto en el Festival de Cine de Lima.

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En conversación con Luces, Dorsaz recuerda después de conocer a Reiche, mantuvo contacto con la asociación que lleva su nombre e incluso trabajó como voluntario junto a los científicos que investigaban los geoglifos. En 2006 realizó un documental construido a partir de cartas, fotografías y archivos personales de la matemática. Sin embargo, al terminarlo sintió que quedaba otra dimensión por explorar. “Faltaba contar algo más íntimo: una ficción que permitiera al público vivir su historia desde dentro y emocionarse con su viaje”.

La producción debió recrear algunos geoglifos en otras zonas del desierto para no dañar el patrimonio.

Más que reconstruir minuciosamente su biografía, Lady Nazca busca retratar el viaje interior de una joven alemana que abandona su país, llega al Perú y encuentra en el desierto el sentido de su existencia. La historia se sitúa en 1936 y presenta a Reiche como una profesora de matemáticas en Lima que, tras conocer a un arqueólogo francés, viaja a Nazca y descubre las figuras que definirán su vida. “Más allá de la científica, me conmueve esa mujer que encuentra su propio camino en medio del desierto. La película habla de cómo descubrimos el lugar al que pertenecemos”, señala Dorsaz.

Para interpretarla, el director eligió a Devrim Lingnau, conocida por encarnar a Isabel de Baviera en la serie de Netflix La emperatriz. No buscaba, precisa, una actriz que se limitara a reproducir el aspecto físico de Reiche, sino alguien capaz de expresar su fuerza y sensibilidad. “Devrim tiene esa capacidad de abrir su alma frente a la cámara y acompañar al espectador en el viaje emocional de María”, sostiene.

La producción usó locaciones históricas de Lima y la Casona de San Marcos, entre otras, para reconstruir la Lima de los años treinta.

Retrato del director Damian Dorsaz.

La película fue rodada íntegramente en el Perú, entre Lima, Palpa, Nazca e Ica. Para evitar cualquier daño al patrimonio, se recrearon los geoglifos en otras zonas del desierto. La producción también utilizó el Centro Histórico de Limay más locaciones históricas para reconstruir el país de las décadas de 1930 y 1940. Una de las principales dificultades, recuerda Dorsaz, fue conseguir vehículos de época y trasladarlos hasta las locaciones.

Lady Nazca ha sido adquirida para su distribución en más de quince países. Dorsaz considera que esto permitirá descubrir en Europa a una mujer cuya obra permanece a la sombra de los geoglifos que ayudó a preservar. “La mayoría de las personas allá conoce las Líneas de Nazca, pero no la historia de la mujer que dedicó su vida a protegerlas”, afirma. La película también contiene su propia historia de amor con un país al que regresa desde hace casi treinta años. //