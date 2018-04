Lava Jato: la serie de Netflix que Lula y Dilma buscan demandar

Pareciera que habría que estar mal de la cabeza para luchar contra la corrupción en un país latinoamericano. Sobre todo si se es un simple policía, de familia modesta, sin seguro de salud decente y un sueldo para llegar a fin de mes. En todo caso, el oficial brasileño Marco Ruffo (protagonizado por Selton Mello) perdió la cabeza por intentarlo. Se trata del personaje central de "O Mecanismo", la última serie de Netflix, que ha tenido repercusiones políticas resonantes. Porque las fuerzas del orden, cansadas de perseguir narcotraficantes y sicarios, ahora enfilan sus esfuerzos ante un desafío mayor: políticos y empresarios de cuello blanco, con cuentas en paraísos fiscales y expertos en el lavado de dinero. Hombres y mujeres de carne y hueso, vigentes y en actividad, que en medio de carreras electorales y procesos judiciales, hacen un alto para demandar a los creadores de la serie. Los ex presidentes brasileños Lula da Silva –antes de su reclusión– y Dilma Rousseff amenazaron con hacerlo porque consideran que las escenas atentan contra sus prestigios. ¿Es este el verdadero reclamo (realidad versus ficción) que amerita esta producción?

José Padilha –el creador de la serie conjuntamente con Elena Soarez, guionista de la premiada Cidade dos Homens– no es un advenedizo en estos menesteres. "O Mecanismo" es su segunda entrega para Netflix, luego del éxito reciente de Narcos. Padilha, con estudios de política internacional en Oxford, alcanzó notoriedad a través de Tropa de élite, filme estrenado hace ya más de diez años, que tuvo el reconocimiento tanto de la crítica (ganó el Oso de Berlín en el 2008) como de la audiencia (rompió las taquillas en Brasil). Desde aquella producción, el cineasta carioca ha coqueteado con la ‘semificción’. Regularmente, su trabajo se apoya en investigaciones sociales y crónicas bien documentadas, como el referido largometraje Tropa de élite, que aborda las prácticas anticorrupción y la violencia del Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE) en Río de Janeiro. En aquella oportunidad, su fuente fue el libro Elite Da Tropa, coautoreado por ex oficiales policiales y un sociólogo. El texto describe –incluso– el plan para asesinar al entonces gobernador de Río de Janeiro, Leonel Brizola. Padilha sabe convertir los escrutinios especializados sobre la sociedad en íconos pop culture fácilmente adoptados. Por ejemplo, quizás no haya nadie en Brasil que no sepa quién es Capitão Nascimento (el protagonista de Tropa) o que no repita hasta hoy algunas frases famosas de dicho filme.

"O Mecanismo" no es la excepción. La historia se apoya en el libro Lava Jato, o juiz Sergio Moro e os bastidores da operação que abalou o Brasil, del periodista Vladimir Netto. Sin embargo, la serie advierte tempranamente que “es una obra de ficción inspirada libremente en eventos reales”. El tema de fondo es auscultar la estructura de corrupción que envuelve a políticos y funcionarios públicos en un cartel de empresarios, a través de doleiros, expertos en el soborno y el camuflaje de dineros ilegales. Sin embargo, jugar demasiado con las trayectorias de los personajes públicos vuelve la trama inverosímil. Quiere imponerse a la realidad, cuando esta a menudo supera a la ficción con creces.

Lee la nota completa este sábado en la edición impresa de la revista Somos.