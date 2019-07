Lima 2019: historias ejemplares de padres peruanos que también merecen una medalla de oro

Si el esfuerzo de las familias de deportistas fuera una categoría a ser premiada en los Panamericanos Lima 2019, los padres de estos seis jóvenes peruanos se llevarían medallas de oro. En un país en el que el apoyo al deporte escasea, ellos muchas veces hacen de entrenadores, psicólogos, mánagers, mentores y hasta héroes.

DANICA NISHIMURA - BÁDMINTON

Raquetas, plumillas y mucho corazón

Llevarla al entrenamiento requería de una logística complicada. José Nishimura tenía dos opciones: o se quedaba en el auto las tres horas que duraba la práctica o lo dejaba estacionado, regresaba a trabajar y su esposa –después del trabajo– se encargaba de recogerlo, junto con Danica. A veces le tocaba esperar; a veces, no. “Ahora que retrocedo en el tiempo y me doy cuenta de todo lo que he hecho con mi esposa, no entiendo cómo tenía tanta energía. Pero en ese momento sabíamos que ella tenía un techo alto y dimos todo para que eso ocurra”, dice el papá, un ex velocista que representó al Perú en citas sudamericanas.

José (50) y Danica Nishimura (22) comparten la misma pasión por el deporte. Él se despierta de madrugada cuando su hija está en Asia disputando un torneo. “Mira todos los videos y siempre me llama. Es un fanático más”, asegura ella.

Fue él quien le dijo a Danica que pruebe con bádmiton. Fue él quien le preguntó si quería meterse en un academia. Fue él quien la empujó, en sus años de secundaria, a no dejar el deporte a cambio de más vida social. “Sin él, sin el apoyo de mi mamá, creo que habría dejado de todo. Me motivaron tanto, que ahora siento que he llegado lejos gracias a ellos”, comenta la deportista peruana que, en Lima 2019, competirá en sus segundos Panamericanos. Estuvo en Toronto 2015 y ahora va por todo en la capital.

Será la primera vez que sus padres la observen de cerca en un torneo de este nivel. Dejaron de viajar en interminables ocasiones a cambio de tener más presupuesto para ella, su carrera, su futuro. Ahora Danica quiere retribuir todo ese esfuerzo con una medalla.

JOSÉ ARROYO - JUDO

El arte marcial que lleva en las venas

En la sesión de fotos les pedimos que realicen una posición similar al judo. Luis, el papá, se pone atrás de su hijo y aplica una técnica con tanta naturalidad que por poco deja sin aire a José. “Viejo, más suave”, ruega el deportista peruano con lo poco que le queda de sonrisa. En 1983, se unió al servicio militar, sirvió a la División Aerotransportada (paracaidistas) y lo primero que le enseñaron fue judo. “La preparación que tuve fue única y muy fuerte. Cuando mi esposa me preguntó qué deporte podía practicar José, no lo dudé. Sabía que esto le daría disciplina”, cuenta Luis. No fue fácil guiar a su hijo en este deporte. Vivía lejos de Chimbote, su ciudad natal, e iba a casa casi una semana al mes. “En lugar de descansar, me encargaba de llevar a José y su hermano a hacer judo. Yo les enseñé, practiqué con él y así le agarró el gusto”, explica el hoy miembro de la Policía Nacional del Perú. Candidato a subirse al podio en los Juegos Lima 2019, José recuerda con mucha nostalgia cuando a los 14, siete años después de que su padre le enseñara este arte marcial, dejó todo para vivir en Lima y dedicarse 100% a la disciplina. “Fue muy complicado. Esa primera semana estuve muy triste. Me encontraba lejos de mi familia. Pero de no ser por todos los consejos, las visitas de mi papá y el apoyo que ellos me daban de lejos, tanto en lo económico como en lo emocional, habría dejado el judo”, cuenta el deportista de tan solo 23 años que ha sido campeón sudamericano junior y también adulto, entre otros logros en torneos internacionales. Hace un año que se prepara para dejar en alto el nombre del Perú y su familia. “Yo siempre digo que peleo por ellos. Por mi papá, mi mamá, ahora también por mi hija Marié y mi mujer. Llevo una rutina complicada. Saber que ellos siempre me apoyan es lo que más me motiva”, asegura. Su papá lo mira y lo abraza. Esta vez con mucho cariño, como cuando recién le enseñaba judo.



TRES GENERACIONES. Luis Arroyo (56), su hijo José (23) y su nieta Marié (2 años), que practica extrangulando un dedo. Quizá vea el próximo año a su padre en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

LEE TODAS LAS HISTORIAS ESTE SÁBADO EN LA EDICIÓN IMPRESA DE SOMOS