Cuando todavía no amanecía, Lima ya empezaba a correr. Desde las cinco de la mañana del último domingo, más de 20 mil corredores se concentraron en la Plaza de Armas para participar en una nueva edición de la KIA Media Maratón de Lima & 10K powered by NIKE. Entre estiramientos, zapatillas ajustadas y los últimos preparativos antes de la largada, el corazón de la ciudad se fue llenando de una energía que, por unas horas, convirtió sus calles en una gran pista atlética. Noa se trataba solo de una carrera: detrás de cada corredor había una historia, un reto personal y las ganas de ser parte de una tradición que ya suma 117 ediciones.

Esta competencia es reconocida como la media maratón más antigua del mundo y, desde 2024, cuenta con la World Athletics Heritage Plaque, distinción que reconoce su legado dentro de la historia del atletismo. Este año, nuevamente, miles de participantes recorrieron la capital bajo una misma consigna: correr con “alma, corazón y calle”. Una frase que resume el espíritu de un evento deportivo que, generación tras generación, sigue haciendo de Lima una ciudad que también se descubre a pie.

ORGULLO NACIONAL

Si algo dejó la edición de este año de la KIA Media Maratón de Lima & 10K powered by NIKE fue una contundente señal del buen momento que atraviesa el fondismo peruano. En la rama masculina, aunque el oro fue para el keniano Benard Kibet Murkomen, con un tiempo de 1:01:10, la gran noticia estuvo en los corredores locales.

Ferdinand Cereceda Rodríguez llegó apenas 34 segundos después, se quedó con la presea de plata y, de paso, estableció un nuevo récord nacional en los 21K, con 1:01:44. El podio masculino lo completó otro peruano, Walter Nina, con 1:02:34. Pero el dominio local fue todavía más amplio: los fondistas peruanos ocuparon los primeros diez lugares de la competencia.

Luz Mery Rojas, Zarita Suárez Núñez y Jazmín Matos Ramírez celebraron un podio totalmente peruano, con una definición de infarto en los 21K. (Foto: El Comercio)

En la categoría femenina, en cambio, el podio fue completamente blanquirrojo y tuvo un desenlace de película. Luz Mery Rojas se llevó el oro con 1:11:37, en una llegada tan ajustada que Zarita Suárez Núñez terminó apenas unos milisegundos después y se quedó con la medalla de plata. El bronce fue para Jazmín Matos Ramírez, que alcanzó la meta solo un segundo detrás, con un tiempo de 1:11:38. Tres peruanas, separadas por apenas instantes, protagonizaron una de las definiciones más emocionantes de la jornada y confirmaron el gran nivel del atletismo nacional.

La carrera, sin embargo, no terminó en la línea de meta. Para más de 254 participantes, correr significó sumar kilómetros a favor de distintas causas sociales. El Charity Program de la competencia cerró su edición 2026 con una recaudación superior a los 50 mil dólares, por la iniciativa de corredores que decidieron convertir su esfuerzo deportivo en una forma de ayuda. Con esta nueva edición, el programa supera los S/350 mil recaudados durante sus tres años de funcionamiento y reafirma una idea que va más allá del deporte: que una carrera también puede generar impacto fuera de las pistas. //