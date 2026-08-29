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Más de 20 mil corredores partieron desde la Plaza de Armas de Lima para una nueva edición de la media maratón más antigua del mundo. (Foto: El Comercio)
Más de 20 mil corredores partieron desde la Plaza de Armas de Lima para una nueva edición de la media maratón más antigua del mundo. (Foto: El Comercio)
Por Jorge Chávez Noriega

Cuando todavía no amanecía, Lima ya empezaba a correr. Desde las cinco de la mañana del último domingo, más de 20 mil corredores se concentraron en la Plaza de Armas para participar en una nueva edición de la KIA Media Maratón de Lima & 10K powered by NIKE. Entre estiramientos, zapatillas ajustadas y los últimos preparativos antes de la largada, el corazón de la ciudad se fue llenando de una energía que, por unas horas, convirtió sus calles en una gran pista atlética. Noa se trataba solo de una carrera: detrás de cada corredor había una historia, un reto personal y las ganas de ser parte de una tradición que ya suma 117 ediciones.

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