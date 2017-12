Lionel Messi: la evolución de la "Pulga", la figura del Barcelona

Agobiado por un problema en su desarrollo físico, un pequeño Lionel Messi llegó a Barcelona y allí recibió un tratamiento especial que hizo que creciera algunos centímetros más. El tratamiento tuvo resultados, definitivamente, pero todo lo demás, fue obra del argentino. Se convirtió en el más grande jugador del club catalán.

Y en su álbum recordará su paso por nuestro país, cuando con los colores de Newells, participó en la Copa de la Amistad. Aquellos privilegiados que lo vieron en acción, tenían la certeza de que algo grande sucedería con 'el enano'. Y no se equivocaron.

Llegó a Barcelona a los 13 años, creció y se juntó con Pep Guardiola, quizá uno de los principales responsables del éxito del argentino. Aprendió en la cancha al lado de Ronaldinho, Xavi, Puyol, Henry, entre otros. Juntos construyeron el mejor club de la historia, el del sextete (6 títulos en un año), un equipo imbatible aún frente al poderosísimo Real Madrid.

El éxito no se ha podido repetir con la selección argentina. Más allá de fugaces celebraciones, Messi no ha podido conseguir un título con la selección mayor -perdió finales en 2014, 2015 y 2016-. Argentina no gana un título desde 1993 y hoy, con 30 años, pareciera que Lionel está en una carrera contra el reloj. Con calma, Lío, el tiempo siempre pone las cosas en su lugar.