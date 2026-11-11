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Resumen

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Escultor Rafael Gutiérrez cuando estaba en la fase de modelado de arcilla del rostro de León XIV.
Escultor Rafael Gutiérrez cuando estaba en la fase de modelado de arcilla del rostro de León XIV.
/ ZHANG JUN
Por Oscar García

Hacer una estatua de León XIV de diez metros de altura en poco menos de dos meses es un desafío que está poniendo a prueba la resistencia de sus creadores, los escultores Deyvi Wong y Rafael Gutiérrez. No es la primera vez que la dupla de artistas formados en Bellas Artes comparte la autoría de un proyecto, aseguran, pero nunca han tenido el reloj tan en contra. Desde su taller en Carabayllo, Rafael Gutiérrez cuenta que su jornada por estos días empieza a las cuatro de la mañana y puede continuar hasta la medianoche, cuando toca visitar el colchón. Para aprovechar cada hora, las nueve personas de su equipo se han instalado en el taller donde va tomando forma el monumento con el que la Municipalidad Provincial del Callao busca celebrar la visita del Santo Padre.

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