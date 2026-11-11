Hacer una estatua de León XIV de diez metros de altura en poco menos de dos meses es un desafío que está poniendo a prueba la resistencia de sus creadores, los escultores Deyvi Wong y Rafael Gutiérrez. No es la primera vez que la dupla de artistas formados en Bellas Artes comparte la autoría de un proyecto, aseguran, pero nunca han tenido el reloj tan en contra. Desde su taller en Carabayllo, Rafael Gutiérrez cuenta que su jornada por estos días empieza a las cuatro de la mañana y puede continuar hasta la medianoche, cuando toca visitar el colchón. Para aprovechar cada hora, las nueve personas de su equipo se han instalado en el taller donde va tomando forma el monumento con el que la Municipalidad Provincial del Callao busca celebrar la visita del Santo Padre.

Deyvi Wong, que es el gestor del proyecto, ya ha realizado otras estatuas y bustos, como el de Mario Vargas Llosa en la Casa de la Literatura y, más recientemente, el del almirante Luis Giampietri, ubicado en el Parque de la Democracia del Centro Histórico. Pero ninguno de los monumentos a su cargo ha alcanzado estas dimensiones colosales, dice. Para trabajar con holgura, calculan, una obra semejante necesitaría al menos tres meses. “Esta vez el plazo era corto, pero recuerdo que dijimos que si no lo hacíamos nosotros, lo iban a hacer otros”, recuerda Wong. Con todo eso en mente, la dupla optó por mandarse.

Una fase importante en toda escultura es el diseño y modelado de las manos. / ZHANG JUN

La escala de su trabajo también se mide en los materiales que están empleando. “Hemos comprado, en total, casi cinco toneladas de arcilla. Es el barro con el que se modelan las partes más visibles del cuerpo: las manos, los pies, la cara, la expresión”, explica Wong. La figura definitiva tendrá una estructura interna de acero galvanizado, revestida con placas de fibra de vidrio. La arcilla sirve para modelar las formas que luego se reproducen en ese material. Para proteger el acabado emplearán pintura de poliuretano, como la utilizada en los automóviles. El conjunto alcanzará catorce metros cuando quede instalado sobre su pedestal, ubicado en el Parque del Niño Gaelito, en la Costa Verde del Callao.

Para captar las características y rasgos del Pontífice, Gutiérrez tuvo que revisar numerosas fotografías y prestar atención a rasgos que no todos notan, como un lunar sobre el labio superior. “El rostro te toma más tiempo porque en un retrato a gran escala, a veces no percibes los volúmenes. Haces un cambio y debes retroceder entre quince y veinte metros para apreciarlo”. Las manos requieren un cuidado semejante. La posición de los dedos y sus movimientos también contribuyen a dar expresión al personaje.

Rafael Gutiérrez y Deyvi Wong están a cargo de la estatua del papa León XIV.

La inauguración de la estatua del papa León XIV está programada para el lunes 9 de noviembre a las 5:00 p. m., antes de la llegada del pontífice al país. Foto: Julio Reaño/@photo.gec

Ambos artistas son católicos y asumen el encargo con respeto, aunque la preocupación inmediata tiene que ver con asuntos más terrenales. Al momento de conversar, quedaban pendientes uniones por repasar, la pintura y una operación que todavía inquietaba a Wong: trasladar e instalar la figura. Ya han movilizado esculturas grandes, pero esta supera las anteriores. Antes de que el Papa ocupe su pedestal, sus creadores todavía tienen varias madrugadas por delante. //