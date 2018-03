Manuel Velarde: a favor y en contra de su gestión en San Isidro

A favor

Julio Avanzini

​Vicepresidente de la Junta de Vecinos del sector 3-2, San Isidro

"Ha recuperado el espacio público para los vecinos"

Yo estoy a favor de la gestión del alcalde Velarde en San Isidro. Él ha ejecutado una visión que recupera los espacios públicos para los vecinos. Por ejemplo, existían antes dos playas de estacionamiento que ahora se han convertido en áreas verdes. Me refiero a lo que es hoy Plaza 31 y la Plaza Aldana. Además, frente a la Costa Verde se va a construir un gran parque ecológico en un lugar que tiene la misma municipalidad. En general, hay que decirlo, se ha avanzado mucho en el mejoramiento de los parques, porque han cobrado vida en beneficio de nosotros. Hay proyecciones de películas al aire libre, actividades para los chicos, teatro, encuentros. También puede verse a mucha gente haciendo yoga y pilates. Yo, como ciclista, me muestro igualmente conforme con la priorización que se ha dado al deportista. Nosotros vivimos siempre en un conflicto porque, si vamos por la vereda, la gente dice que ocupemos la pista, y viceversa... Por eso me parece positivo que la red de ciclovías se vaya a ampliar. Asimismo, respaldo el proyecto de concesión de espacio publicitario a cambio de 500 bicicletas que todos podremos usar. Yo aquí creo que hay que ver el tema a nivel macro. La Municipalidad de Miraflores ya aprobó algo similar con el beneplácito de todos sus vecinos; aquí, en cambio, la gente que lo critica ni siquiera tiene argumentos. Las propagandas van a estar junto a locales comerciales, no generarán contaminación visual, mientras que las bicicletas reducirán la congestión vehicular. Por último, quisiera referirme a los proyectos hechos en las calles Independencia y Burgos (donde se ha dispuesto que el máximo de velocidad sea de 30 kilómetros por hora, entre otras medidas). Estos han devuelto la residencialidad al distrito y han mejorado, incluso, la calidad de vida de la misma gente que vive allí. Hay menos congestionamiento y menos contaminación. Yo sí creo que la visión que tiene el alcalde Velarde para San Isidro podría ser muy beneficiosa para la ciudad de Lima. Apoyaría su propuesta si postulara a la elección provincial.

En contra

Augusto Cáceres

​Presidente de la Junta de Vecinos del sector 2-7 de Orrantia del Mar, San Isidro

"Velarde tiene vocación autoritaria"

El principal problema que tiene el alcalde Manuel Velarde es que tiene vocación autoritaria. Él no atiende los pedidos y reclamos que tenemos los vecinos. Eso ha sido una constante en toda su gestión. Si él dice que el alcalde de Lima maneja las cosas como un cacique, nosotros tenemos la misma impresión de él con respecto al distrito. Ejemplificaré esto con casos. 1. En el 2015, el municipio firma un convenio con el Instituto Peruano del Deporte. Según lo pactado, entrega 56 mil m2 al IPD en los que existen un centro de salud, un colegio, un local de Serenazgo, de los bomberos y canchas deportivas. La idea era traerse abajo todo eso y hacer un coliseo de gimnasia para los Juegos Panamericanos. Fiscalización, de hecho, cerró el centro de salud por tres meses. Los trabajadores y los vecinos protestamos y, tras una serie de acciones, logramos que el comité organizador de los juegos desistiera y el alcalde tuvo que ceder. 2. Las ciclovías. No se está en contra de ellas, sino de que se hayan hecho sin orientación técnica. Terminan en ningún lado. Las muestran como aporte, pero no lo son. El alcalde hace estas cosas sin consultar a los vecinos. 3. Tenemos el cuartel de bomberos, que está apuntalado por palos de madera. Él ofreció construir uno nuevo en el 2015 y nada. Ese mismo año desalojó el colegio estatal María Reiche y hace poquito lo ha derrumbado para hacer ahí un parque ecológico que él quiere hacer a toda costa y que no tiene ni un metro cuadrado de estacionamientos para visitantes. 4. Otro tema tremendo. Hay una concesión de 318 m2 de espacio publicitario en 21 paletas luminosas que se van a poner en las calles. Esto se lo está dando a una empresa privada por casi 14 años a cambio solo de 500 bicicletas de tercera generación, ni siquiera de cuarta. El uso de estas, además, se cobrará, ni siquiera será gratis. La empresa hará un negocio redondo de más de 55 millones de soles. Queremos bicicletas, pero no a cambio de eso, no a cambio de contaminación visual. Y si se quiere rescindir el contrato después del primer año, la municipalidad tendrá que pagar una compensación millonaria. Es un contrato lesivo. Él insiste porque, como repito, tiene una vocación autoritaria y eso sería terrible para una ciudad como Lima porque no es democrático. No estaba preparado para San Isidro; no lo está para Lima.

MÁS EN SOMOS...