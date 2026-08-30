Por Celeste Pérez

Después de cuatro años entre sets de grabaciones, canciones, romances, desencuentros y una historia que terminó cruzando fronteras, llegó la hora de despedirse de “Margarita”, la serie ‘spin-off’ del universo de “Floricienta”. La ficción protagonizada por Mora Bianchi (Margarita), Toti Spangenberg (Merlín) y Mateo Belmonte (Rey) entra en su tercera y última temporada, y sus protagonistas saben que decir adiós no será sencillo. No solo porque esta vez la historia llega a su final, sino porque ellos también dejan atrás una etapa de sus propias vidas, aquella que hizo despegar sus carreras.

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