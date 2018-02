Mariano Palacios: “Idealizar la felicidad es perder el tiempo”

Mariano Palacios, el artista y compositor de Laguna Pai, presenta junto a la agrupación de reggae Falsos Maestros, el nuevo y emotivo videoclip de la banda. Trata la historia de un viaje más allá de los 4300 m.s.n.m. y protagonizado por César Salazar, un respetado Paqo Qero.



Falsos Maestros - Laguna Pai

Laguna Pai se presentará en la 4ta edición del Roots Festival, el evento que música se inspira la mezcla de sonidos modernos y los clásicos del roots reggae. La fiesta tendrá lugar hoy, 17 de febrero, en la Playa Punta Rocas.

1. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Escribir canciones.



2. ¿Qué sería para ti la felicidad perfecta?

Para mí la felicidad no tiene que ser perfecta, me es imposible pensarla de esa manera. Además, idealizarla me parece una pérdida de tiempo.



3. ¿Cuál es tu gran temor?

Que las cosas se vuelvan oscuras, hay una oscuridad que me asusta mucho, en la que no brilla mi luz, que parece pertenecer a otra dimensión, otra realidad donde no existe el amor.



4. ¿Cuál crees que sea el rasgo que más te define?

Soy bastante disperso.



5. ¿Cuál consideras tu peor defecto?

Soy indisciplinado, lo cual me convierte en algunas ocasiones en impuntual, otras en inconstante y otras simplemente en rebelde.



6. ¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Mi esposa.



7. ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

El odio y la violencia.



8. ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Invertir dinero en comer rico de vez en cuando.



9. ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La peligrosa mezcla de estupidez y egoísmo.



10. ¿Cuáles son las palabras o frases que utilizas con mayor frecuencia?

"¿Por qué?", "No entiendo", "Con fe" y "El camino es largo".



11. ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

No pienso mucho en mis logros. Creo que las canciones que he escrito son mis logros, deben ser, porque no se me ocurre nada más.



12. ¿En qué ocasiones mientes?

Cuando se trata de cortesía.



13. ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Esta mañana en mi cuarto cuando vi a mi hija sonreír al despertar. A cada rato, en muchas partes y en muchos momentos. Lo soy ahorita que me concentro en agradecer mi vida y lo que estoy viviendo. Para mi la felicidad no es algo tan lejano, soy una persona feliz y no creo que sea un lujo serlo. Más bien, me parece a veces que verla como algo lejano y casi inalcanzable es un tanto soberbio, ¿Porqué no vamos a ser felices? ¿Que tanto necesitamos para ser felices?



14. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Mis ideas. También mi tiempo, yo he invertido gran parte de mi vida en un proyecto y lo seguiré haciendo, así como mis ideas.



15. ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Mi guitarra de palo y un lapicero mágico.



16. ¿Cuál es tu ocupación favorita?

A veces sueño con ser fotógrafo, aunque ser detective también siempre ha sido una de mis fantasías.



17. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en un hombre?

La humildad.



18. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una mujer?

La sencillez.



19. ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

La verdad, con ninguno. Sin embargo, me intriga mucho Pachacútec. Hay mucho misterio sobre su vida y su legado.



20. ¿Cómo te gustaría morir?

Aceptando mi muerte y en plena gratitud.



21. Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿cuál crees que serías?

Si pudiera elegir, creo que me gustaría volver como un gorila.



22. ¿Cuál es tu lema?

Sé humilde. Si eres humilde, te es mas fácil agradecer. Si eres agradecido, es mas fácil ser feliz.



23. ¿Qué te disgusta de tu apariencia?

Mi nariz, porque me la rompí dos veces y ya no es con la que vine a este mundo. Está deforme.



24. ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Poder sanar a los demás.



25. ¿A qué persona viva admiras?

Aunque no lo conozca, admiro bastante a Damian Marley, me parece un gran letrista y cantante. También a mis padres, hermanos, amigos... admiro a mucha gente porque creo que muchos tienen cosas que admirar.



26. ¿Cuál es la cualidad que admiras más en una persona?

La sencillez y la amabilidad.



27. ¿Cuál es tu héroe de ficción favorito?

Batman.



28. ¿Cuáles son tus escritores favoritos?

Hesse, Kafka, García Márquez, Julio Ramón Ribeyro, Salinger y Borges.



29. ¿Qué es lo más valioso de tus amigos?

Su incondicionalidad.



30. ¿Qué persona viva te parece despreciable?

Cualquiera que engañe a todo un pueblo con mentiras y populismo para cumplir una agenda personal.