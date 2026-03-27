Unas 370 personas, entre niños, niñas, adolescentes, jóvenes y padres de familias de más de 10 comunidades de los distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y San Juan de Lurigancho fortalecieron sus habilidades socio emocionales a través de los talleres artísticos organizados por Food for the Hungry Perú, en el marco de sus intervenciones con enfoque de aprendizaje productivo.

Estas actividades se desarrollaron en ocho sesiones, entre febrero a marzo, y tuvieron como objetivo crear espacios creativos, seguros y formativos en el desarrollo de habilidades socioemocionales claves, como son el autoconocimiento, trabajo en equipo, la empatía, expresión emocional, mediante herramientas como batucada, mural, teatro musical, así como liderazgo y expresión social.

Yenny Mendoza, especialista de Aprendizaje Productivo, destacó que esta iniciativa responde a la necesidad de brindar oportunidades a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que crecen en contextos desafiantes, marcados por problemáticas como la violencia y la deserción escolar. “Hemos logrado que los participantes, incluidos los padres de familia, no solo se comprometan con las actividades, sino también con sus proyectos de vida y con el desarrollo de sus comunidades”, señaló.

Asimismo, remarcó que la organización de estos tipos de talleres y la creación de ambiente propicios y espacios seguros pensado para ellos, permitieron que los participantes fortalezcan a la vez su liderazgo y resiliencia, impulsando la transformación.

Por su parte, la señora Xiomara, de la comunidad de Ceres en Villa María del Triunfo resaltó el impacto de los talleres de batucada en sus hijos: “Estos talleres son justo lo que necesitaba nuestra comunidad, ya que antes no contábamos con estas alternativas. A mi hijo menor le ha ayudado a perder la timidez y esperaba con gran entusiasmo cada sesión para aprender y fortalecer amistad con sus compañeros.”

Con iniciativas como esta, Food for the Hungry Perú reafirma su compromiso de contribuir al desarrollo integral de las comunidades, apostando por el arte como una herramienta poderosa de transformación.

Dato:

Food for the Hungry Perú tiene más de 40 años, innovando para el desarrollo e interviniendo en los departamentos de Lima, en los distritos de San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo; en Huancavelica, Lircay, Palca, Huando, Huancavelica, Ascensión, Anchonga, Huayllay Grande y en Ayacucho; Socos, Vinchos y Los Morochucos.