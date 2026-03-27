Resumen

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Por Redacción EC

Unas 370 personas, entre niños, niñas, adolescentes, jóvenes y padres de familias de más de 10 comunidades de los distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y San Juan de Lurigancho fortalecieron sus habilidades socio emocionales a través de los talleres artísticos organizados por Food for the Hungry Perú, en el marco de sus intervenciones con enfoque de aprendizaje productivo.

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