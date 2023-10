La época más esperada para visitar la pro­vincia ubicada en el lado oeste de Argentina es entre febrero y marzo, debido a la fiesta de la vendimia, que gira alrededor de la cosecha y procesamiento de las uvas. Cada vez, no obs­tante, se recibe más público en diferentes tem­poradas y en cada una es posible realizar ac­tividades interesantes.

Esta provincia es el sitio ideal para probar diferentes vinos, ir más allá de los clásicos y apostar por sabores nuevos. / Casa de Uco Vineyards & Wine Resort

Si se trata de opciones para pernoctar, hay propuestas muy distintas entre sí, pero unidas por el lujo y el confort que buscan ofrecer a sus huéspedes. Un claro ejem­plo es Susana Balbo Unique Stays, un ‘lodge’ exclusivo creado por Susana Balbo, una de las primeras enólogas de Argentina, que combina su historia con la pasión por el vino. Este hotel ofrece cuartos privados, acabados finos y gran presencia de arte local.

Con toques más rústicos, pero con mucha atención al detalle, encontramos a Club Tapiz. Esta residencia construida en 1890 es conside­rada, gracias a sus techos altos, patio común y a la antigua bodega, patrimonio histórico. Tiene siete habitaciones con todas las comodidades.

Susana Balbo Unique Stays es un lodge con pocas habitaciones, lo que garantiza privacidad. / Susana Balbo Unique Stays

Imposible visitar Mendoza y no dejarse ma­ravillar por las diferentes bodegas de la zona. Por ejemplo, en Tapiz encontramos tres mar­cas: Tapiz, Zolo y Wapisa. Entre sus vinos más interesantes está el Wapisa Underwater, cuya crianza se realiza 10 metros bajo el mar. No podíamos dejar la provincia sin conocer Ca­tena Zapata, reconocido en julio como el vi­ñedo número uno del mundo en World’s Best Vineyards. Con una imponente infraestruc­tura, una historia familiar repleta de pasión por el vino y la educación, y una selección de vinos y destilados impresionantes, este es un punto fijo para acudir.

The Vines, uno de los proyectos más am­biciosos, también cuenta con experiencias inolvidables. Ofrecen las ‘blending sessions’, espacios en los que el asistente no solo apren­de sobre vinos y descubre qué le gusta, sino que además puede ser enólogo por unas ho­ras y tomar todas las decisiones para crear su propio vino: desde la etiqueta hasta el sellado, pasando por los tipos de vino que utiliza.

Pudimos conocer la impresionante bodega subterránea de Alfa Crux, en el Valle de Uco. / Pierina Denegri Davies

Otra reconocida bodega que ofrece vinos de exce­lente calidad es Alfa Crux, en Valle de Uco. Su construcción principal, que se asemeja a una balanza gigante por su techo amplio, pare­ce irrumpir de una manera respetuosa en el paisaje natural, generando un contraste con el concreto que impacta. A eso le sumamos la excelente calidad de Crux Cocina, su espacio gastronómico. Con un sencillo, pero bien pen­sado menú de pasos se disfruta de platos con productos de la zona que, a la vez, realzan los vinos de la marca.

BOCADOS INOLVIDABLES

La experiencia culinaria, al igual que los vi­nos de la zona, es excelente porque prestan mucha atención al producto de la temporada, apostando por lo fresco y regional. Una visita que interesa a muchos es Siete Fuegos, restau­rante del chef argentino Francis Mallmann. La cocina se encuentra afuera y se puede apreciar una sinfonía de fuegos, brasas y humo, gracias a los diversos métodos de cocina al fuego que se aprovechan. Incluso cuentan con una mesa del chef, para los comensales que quieran ma­ravillarse con esta hazaña culinaria. También resaltamos la cocina de Club Tapiz, que pre­senta cartas estacionales y se basa en los insu­mos que cultiva y cosecha en su propia huerta. Desde membrillos hasta lavanda, pasando por tomates, distintos tipos de lechugas y más.

La cocina de brasas del célebre Francis Mallmann brilla en Siete Fuegos, restaurante ubicado en The Vines. / MICHAEL H EVANS / The Vines

Por si fuera poco, Mendoza no es solo un destino para los amantes del buen beber y co­mer, sino también para aquellos que buscan re­lajarse y consentirse o explorar el interesante paraje y descubrir un lado más aventurero. Por ejemplo, Entre Cielos Wine Hotel Spa cuenta con el primer ‘hamam’ de Latinoamérica. Este es un spa en el que se utilizan técnicas turcas con calor y humedad para limpiar el organismo y relajar al visitante. Casa de Uco, por su parte, ofrece una oferta interesante de actividades, pues se puede disfrutar de cómodas cabalgatas por los viñedos, coordinar caminatas e incluso practicar arco y flecha.

En el hotel ‘boutique’ Entre Cielos cuentan con opciones de spa perfectas para disfrutar. Desde un santuario de relajación hasta experiencias de masajes o exfoliación. / Entre Cielos Wine Hotel Spa

Venir aquí por el vino es lo habitual, pero encontrar sorpresas en el camino convierte a Mendoza definitivamente en el paquete completo.

Datos: Para realizar tours, puede comunicarse con Mendoza Holidays (Instagram @mendozaholidays)

Cuentas de Instagram de hoteles, restaurantes y bodegas mencionados: Susana Balbo Unique Stays @susanabalbohotels Club Tapiz @bodegaclubtapiz Entre Cielos Wine Hotel Spa @entrecielos The Vines of Mendoza @thevinesresortandspa Catena Zapata @catenawines Casa de Uco Vineyards & Wine Resort @casadeuco Alfa Crux @alfacruxwines @cruxcocina