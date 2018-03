Milagros Leiva: “los violadores de bebés me dan náuseas”

Milagros Leiva debutó ayer por la mañana la Edición Matinal de ATV Noticias. Desde las 6 a.m., la reportera conduce las tres horas del programa que incluye debates y entrevistas a fondo sobre política, deporte, salud, economía y más.



"Es una transmisión matutina que combina diferentes géneros periodísticos, no solo noticias policiales como se suele ver" cuenta la periodista en exclusiva para Somos.



1. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Jugar con mis hijos, acariciarlos mientras duermen y reír con ellos.



2. ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Mi hogar: mis hijos y Mr. Gharib.



3. ¿Cuál es tu gran temor?

Que le suceda algo malo a alguien que amo.



4. ¿Cuál crees que sea el rasgo que más te define?

La perseverancia. He logrado muchas metas solo por insistir.



5. ¿Cuál consideras tu peor defecto?

Soy extremadamente asquienta.



6. ¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Joaquín y Antonia, mis mellizos, que ya cumplieron año y diez meses.



7. ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Jugar a ser la mujer víctima.



8. ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

No dormir.



9. ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

Creerse inmaculados y puros cuando son pecadores. Detesto a quienes lapidan desde sus tronos de ‘moralidad’ sin escuchar siquiera.



10. ¿Cuáles son las palabras o frases que utilizas con mayor frecuencia?

Alas y buen viento.



11. ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Ser mamá.



12. ¿En qué ocasiones mientes?

Cuando una verdad puede herir a otra persona.



13. ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

El 15 de abril del 2016, a la 1:29 p.m., cuando conocí a Joaquín y, un minuto después, a Antonia. Levitaba de pura felicidad.



14. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

El tratamiento de fertilidad que empecé cuando cumplí 40 años. Duró seis años y me hizo más fuerte.



15. ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Mi laptop. Tengo ahí textos periodísticos, fotos y mis historias escritas durante 20 años. Perderla sería fatal.



16. ¿Cuál es tu ocupación favorita?

Ver películas.



17. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en un hombre?

La nobleza y la lealtad. Admiro a los hombres valientes y decididos en el amor.



18. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una mujer?

La entrega para criar hijos y trabajar para llevar un pan a su hogar. Son guerreras.



19. ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

Oskar Schindler. En la oscuridad del Holocausto aprendió el significado de la palabra solidaridad.



20. ¿Cómo te gustaría morir?

En paz, sin complicaciones ni dolor.



21. Si murieras y se te permitiera volver convertida en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?

Quisiera ser actriz y directora de cine (aunque no pierdo las esperanzas para esta vida).



22. ¿Cuál es tu lema?

Lo que sucede, conviene.



23. ¿Qué te disgusta de tu apariencia?

Ya aprendí a quererme como soy. Me gustaría tener más pelo, pero ya no uso extensiones.



24. ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Me encantaría saber tocar violín.



25. ¿Cuál es la cualidad que admiras más en una persona?

La capacidad para sobreponerse ante una adversidad.



26. ¿Cuál es tu héroe de ficción favorito?

Son dos: Sherlock Holmes y James Bond (la 99 también).



27. ¿Qué es lo más valioso de tus amigos?

Sus almas buenas, solidarias y burbujeantes.



28. ¿Qué persona viva te parece despreciable?

Los violadores de menores de edad, quienes violan a bebes me dan náuseas. No tienen perdón.