Figueroa y Tinelli cruzaron miradas por primera vez días antes EEdel lanzamiento de la decimoquinta edición de “Bailando”, durante una sesión de fotos en el Hipódromo. Pero el verdadero encuentro ocurrió el 12 de septiembre del 2023, cuando Milett debutó en el programa argentino junto a su compañero de baile, Martín Salwe. Aquella noche, Marcelo no ocultó su fascinación por la artista peruana. “Es una diosa”, dijo sin titubear. Luego, mirándola a los ojos, confesó: “Si me toman las pulsaciones, seguro están a 150. Cuando te vi en la foto, me impactaste. Tienes una sonrisa hermosa y una mirada que hipnotiza”. Desde entonces, sus caminos se entrelazaron en una historia que, lejos de ser un romance fugaz, se ha transformado en un amor con sueños compartidos y un futuro en construcción.

“Ese día nació la atracción. Marcelo es un hombre atractivo, inteligente y encantador. Impacta cuando lo ves. Yo no fui con la intención de enamorarme, fui a competir, a darlo todo, porque sé que puedo ganar cualquier concurso de baile sin necesidad de un romance. Pero, sin buscarlo, surgió algo especial, algo que para ambos es hermoso. Lo estamos disfrutando y cuidando mucho”, confiesa Milett.

Desde el inicio, la conexión entre la artista peruana y el presentador argentino fue especial. “Parece cursi lo que voy a decir, pero sentí que lo conocía desde antes, como si nos hubiéramos reencontrado después de otras vidas. Antes de estar con él, estuve siete años sola, me dediqué a trabajar y a crecer profesionalmente”, asiente ella.

Sin embargo, cuando menos lo esperaba, el amor llegó. “Desde el primer momento, desde la primera salida, todo fue serio. Él dio el primer paso. Hasta que el hombre no dé 30 pasos, yo no doy uno. Yo estaba más concentrada en los proyectos que tenía. No quería fijarme en nadie, pero uno no puede controlar nada cuando se enamora”, admite con una sonrisa.

Ese amor, que surgió de manera inesperada, se ha convertido en un pilar en su vida. Y aunque la maternidad ha tocado su corazón al compartir momentos con Marcelo y su hijo menor, Lolito, sabe que todo tiene su tiempo. “A mí me gusta planificar. Estoy en una etapa maravillosa, llena de proyectos y sueños por cumplir. Hay cosas que todavía quiero lograr antes de dar ese paso”, confiesa con honestidad.

Pero si bien prefiere esperar, tiene claro con quién le gustaría formar una familia. “Por supuesto que me gustaría con Marcelo, porque es mi pareja. Pero más adelante”, aclara con seguridad. Por ahora, su historia sigue escribiéndose entre el amor, los desafíos profesionales y un presente que disfruta al máximo.

Pronto reencuentro

Por ahora, su prioridad es seguir creciendo profesionalmente y encontrar el equilibrio entre su carrera y su relación. En los próximos días, viajará nuevamente a Argentina para celebrar el cumpleaños 65 de su pareja. “Sí, voy para su cumple este 1 de abril. Siempre estoy yendo y viniendo porque también tengo proyectos aquí”, comenta, dejando en claro que su vida transcurre entre dos países.

Marcelo Tinelli no suele exteriorizar sus sentimientos con facilidad, pero con Milett ha sido diferente. En respuesta a una romántica publicación de la actriz, escribió: “Celebro y agradezco nuestro amor a diario. Un amor infinito que se afianza día a día. Te amo por siempre, mi amor”. Una declaración que refleja la solidez de su relación y su visión a futuro. ¿Se están proyectando? Milett no lo descarta.

“Cuando decidí apostar por este amor, fue porque Marce me demostró que valía la pena. Ambos queríamos un compromiso real, algo genuino. Si elijo a alguien, es para construir algo para siempre. Lo nuestro es un romance verdadero”, afirma con convicción.

Sin embargo, para ella, el amor no significa perderse en la otra persona. “Amo ser pareja de Marcelo, pero no me gusta ser el satélite de nadie. Me encanta ser su compañera, pero no ser algo por alguien. Cada uno tiene su propia carrera y su propio camino. Valoro mucho mi proceso de crecimiento porque creo que lo más valioso en una relación es la admiración mutua. No podría estar con alguien que no admire mi trabajo ni quién soy”, remarca.

¿Cómo llegó Milett a “Bailando 2023?

Milett Figueroa no imaginó que una llamada cambiaría el rumbo de su vida. Estaba enfocada en “El Gran Chef”, disfrutando del reto culinario, cuando Papelito Cáceres la contactó con una propuesta inesperada: unirse a “Bailando”, el programa de Marcelo Tinelli en Argentina.

“Era una gran oportunidad. A diferencia de ‘El Gran Show’, que era semanal, este era diario. Lo vi como una ventana para que me conocieran y para seguir formándome. Siempre me he considerado una aprendiz”, recuerda.

El desafío fue tan intenso como gratificante. Milett se entregó por completo a la competencia, pero el esfuerzo tuvo un costo. “Me hubiese encantado llegar más lejos, pero me lesioné y tuve que retirarme. Me costó mucho aceptar esa realidad porque entré con todo. Di tanto que llegó un punto en el que ya no podía ni mover el cuello”, confiesa. El dolor era insoportable, y debido a su alergia a los corticoides, no pudo recibir tratamiento para aliviarlo.

Sin embargo, lo que parecía un final amargo trajo consigo nuevas oportunidades. “Cuando algo termina, siempre es para dar paso a algo mejor”, reflexiona. Tras su salida de ‘Bailando’, fue convocada para ‘Los Tinelli’, el reality que muestra la vida personal del presentador y su familia. Luego, llegó ‘Cantando 2024’, donde Milett asumió el rol de jurado, consolidando así su presencia en la televisión argentina.

Futuro prometedor

Figueroa Valcárcel atraviesa un momento crucial en su carrera, explorando nuevas facetas y consolidándose en el mundo de la conducción. A inicios de febrero, debutó como presentadora en “América Hoy”, un reto que la entusiasma y en el que espera seguir creciendo. Sin embargo, su permanencia en el programa aún no está definida.

“Mi contrato es por dos meses, pero mi manager está en negociaciones. Aún no sé si continuaré. También tengo planes de hacer otras cosas con Gisela”, adelanta.

Paralelamente, ha retomado su pasión por la música y ha recibido una propuesta de actuación de Telemundo. “Lo de Telemundo me emociona. Ojalá se dé”, confiesa.

Pero la música es un terreno en el que quiere apostar con fuerza. “Pienso grabar canciones e invertir en este sueño. No estoy trabajando con ninguna disquera, es algo que quiero hacer por mí, porque me nace. Durante un tiempo dejé la música en pausa, pero ahora quiero retomarla. Ya tengo propuestas para hacer featuring con varios amigos y conocidos: un grupo de cumbia, un cantante argentino y otro peruano. Me interesa explorar distintos géneros”, detalla con entusiasmo.

Para Milett, este es solo el inicio de una etapa de expansión en su carrera. Conducción, actuación y música son caminos que la inspiran.

Ocho días de amor en Lima

La visita de Marcelo Tinelli a Lima no pasó desapercibida. Durante ocho días, el reconocido conductor argentino y Milett Figueroa disfrutaron de su primera estancia juntos en Perú, un encuentro que dejó huella en su relación. Aunque Tinelli ya había visitado el país antes por su trabajo como periodista deportivo y en el 2019 con su programa, esta vez su viaje tuvo un propósito especial: compartir tiempo con Milett en su tierra natal.

La pareja se alojó en una lujosa casa en la parte alta de Las Casuarinas, disfrutando de momentos de intimidad y descanso.

“Lo más difícil era viajar desde tan lejos para grabar el programa. Tenía que madrugar, pero jamás consideré faltar. Soy muy responsable con mis compromisos”, confiesa.

Durante su estadía, exploraron la gastronomía peruana, visitando restaurantes de renombre como Maido, Astrid y Gastón, y Central. “Quedó enamorado del ‘Ají de gallina’. Nos faltaron días para llevarlo a mis huariques y a Cusco, pero quedó pendiente para la próxima visita”, confesó Milett.

Sobre la distancia, la figura peruana aseguró que no es un obstáculo: “Nos damos nuestro espacio y estamos en constante comunicación”. Además, destacó la admiración que siente por Marcelo como conductor y cómo él la guía en su nueva etapa en la televisión. “Cuando hay un amor genuino, hay libertad”, subraya con convicción.

De sus inicios como modelo a la actuación

Milett Figueroa dio sus primeros pasos en el modelaje a los 14 años, protagonizando la portada de la revista “Surrealista” de Arequipa, donde posó envuelta en la bandera de la ciudad sureña, con el permiso y supervisión de su madre. Al mudarse a Lima, exploró distintos ámbitos del entretenimiento: animación infantil, anfitrionaje, desfiles y comerciales.

Su gran oportunidad llegó con “Al fondo hay sitio”, cuando Jorge Sánchez, responsable de casting, la convocó primero como extra y luego para interpretar a la ilusión de Lucifer Delgado (Mónica Torres) cuando Tito Lara estaba ebrio. Desde entonces, su ascenso fue imparable.

Debutó en televisión con “Dame que te doy” y ganó popularidad en realities como “Combate” y “Esto es guerra”. Su talento la llevó a “El gran show” y a actuar en telenovelas como “Solo una madre” y “De vuelta al barrio”. En el cine, destacó en “Al filo de la ley” y “La peor de mis bodas 3”, y en teatro protagonizó el musical “Pantalón y las visitadoras”.

Antes de conquistar Argentina, Milett mostró su versatilidad en “El gran chef: famosos”, consolidando una carrera en constante evolución.