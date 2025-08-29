Motorola y Swarovski se unieron para ofrecer tecnología con lujo a través de una colección exclusiva. The Brilliant Collection no es solo una colaboración sino un lanzamiento marcado por la innovación, la artesanía y el legado icónico.

Esta primera colección reúne el Motorola Razr y los Moto Buds Loop, incrustados con cristales de Swarovski, en una radiante muestra de cómo la moda y la funcionalidad pueden brillar en perfecta armonía.

El Motorola Razr, adornado con deslumbrantes cristales Swarovski, es el epítome de la meticulosa artesanía y el lujo atemporal. Con un brillante acabado inspirado en el cuero con un patrón acolchado en 3D en el fascinante color pantone ice melt, este dispositivo luce 35 cristales Swarovski colocados a mano con precisión, incluido uno más grande con 26 facetas en la bisagra, que aportan un brillo vibrante y resplandeciente. Incluso las teclas de volumen presentan un diseño inspirado en los cristales que añade un toque extra de elegancia.

The Brilliant Collection es la primera de una serie de colecciones de Motorola. (Foto: Motorola)

Lanzado por primera vez en un impresionante color french oak como colaboración independiente, los Moto Buds Loop estarán ahora disponibles en otra exquisita combinación de colores en el asombroso ice melt. Disfruta de un audio cristalino con Sound by Bose, que brilla con el mismo esplendor que los cristales Swarovski, combinando sin esfuerzo una calidad de sonido excepcional con un estilo personal distintivo.

El diseño de oído abierto permite a los usuarios mantenerse conectados con su entorno, lo que es perfecto para desplazarse al trabajo, correr o simplemente realizar las actividades diarias: la forma perfecta de disfrutar de un sonido excelente sin dejar de estar conectado con el mundo que te rodea. Además, el marco elegante y ligero y la silueta refinada están diseñados para ajustarse de forma segura y cómoda al oído externo, lo que los hace ideales para un uso prolongado sin fatiga y con un aspecto atractivo y cómodo.