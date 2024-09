Digamos que su vida ha dado varios giros, alzó vuelo y cambió en muchos planos; pero Nelly siempre ha tenido una gran habilidad para manejar nuevos escenarios desde jovencita, pues sus intereses la han llevado a rubros muy diversos. Solo para dar un ejemplo —de los muchos que tiene—, durante varios años se dedicó a la animación infantil, incluso llegó a tener su empresa de shows infantiles Fantasy Kids: “Me apasionó mucho, por eso lo hice tantos años. Fue de hecho mi primer trabajo, a los 14 años, y lo seguí haciendo por 15 años los fines de semana, en paralelo a la aviación”, recuerda la jurado más famosa de la televisión. ¿Le hubiera gustado tener un programa como animadora al estilo “Karina y Timoteo”? Sí, pero, ahora, ser animadora es una opción que descarta por completo, aunque no se alejaría de la idea de un formato dirigido a sus ‘pericotitos’: “No creo que esté en la edad apropiada para ser animadora infantil. Creo que ya pasé esa etapa. Igual, me gusta mucho trabajar con niños y podría hacerlo desde otros ámbitos”.

Familia: su pista de aterrizaje

Entre todas esas búsquedas —incluso trabajó en un laboratorio por poco tiempo—, su familia, nos dice, es esa pista de aterrizaje a la que siempre llega para dar y recibir mucho amor. “Mi familia es vital, es mi roble, lo más importante para mí. Mi esposo, mis hijos, mis padres. Por las grabaciones del programa no los veo como antes, les dedico poco tiempo, pero me apoyan un montón”, nos dice Nelly, quien tomó el apellido Rossinelli de su esposo, aunque también lo eligió porque juega con su segundo nombre, Rosa.

Su familia es el pilar más importante para lograr el éxito en su carrera. Nelly está muy agradecida con su esposo, hijos y padres por su apoyo constante. / Archivo Personal

Para ella, ser parte de un programa familiar le vino como anillo al dedo. Le encanta conversar en la calle con los niños, niñas y los abuelitos y abuelitas que la reconocen en la calle, son el público que ha ido ganando y se suma a muchas mamás que durante la pandemia no sabían qué hacer para las loncheras nutritivas de sus hijos y encontraron en las ideas y consejos de su canal de TikTok una salvación. Le encanta interactuar con la gente: “No podría trabajar en una oficina encerrada con una computadora haciendo hojas de cálculo. No sería yo misma”. Por eso, no nos extraña verla caminar y haciendo sus compras en el mercado de Magdalena, rodeada de gente, es su mercado favorito de toda Lima.

Durante 20 años, Nelly trabajó en distintas áreas del rubro de la aviación. Solo un año fue tripulante de cabina hasta que entró a “El gran chef”. / Archivo Personal

La chica de la tele

En un presente en el que abundan las multiplataformas y la oferta se hace cada vez más extensa, Nelly no le tiene miedo a que el streaming o las redes sociales opaquen a la televisión: “Pienso que son públicos distintos, la televisión todavía puede reunir familias, amigos, grupos. Está recuperando al público que había perdido”. Debemos recordar que “El gran chef” no ha sido su primera incursión en la televisión. Nelly Rossinelli fue parte del elenco del programa de televisión “Hola, Chabuca”. Tenía 18 años. “¿Siempre fue tu sueño llegar a la televisión”, le preguntamos. “No tanto como un sueño, pero sí era algo que me llamaba la atención. En el colegio me gustaban las actuaciones, el teatro. No he sido tan aplicada. Me inclinaba por el lado artístico, los juegos florales, recitar, actuar, esas cosas. Cuando veía un cásting, le decía a mi mamá que me llevara. Así es como entré al programa de Ernesto Pimentel”.

Como jurado del programa de televisión “El gran chef” ha ganado a un nuevo público que le demuestra su cariño. / Archivo Personal

A pesar de tener un trabajo demandante, siempre se da tiempo para cocinar los fines de semana para su familia. Curiosamente, Nelly comenzó a tomar clases desde su participación en la televisión, su aprendizaje pasado fue empírico. Ahora tiene un profesor personal de cocina y pastelería. Es una pasión que busca perfeccionar: “Me gusta mucho hacer parrillas en familia y cocinar para ellos. También me fascina viajar. Me encanta el avión no solamente por haber trabajado ahí, me gusta el olor del aeropuerto, de los aviones, tener mi pasaporte, alistar mi maleta”, nos dice mientras se emociona pensando en su próximo viaje. ¿Cuál será su destino? //