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Resumen

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El minero chileno Alex Vega (C), el décimo de los treinta y tres mineros que salieron de la mina, muestra su camiseta con la inscripción "¡Gracias, Señor!" al salir de la mina San José, cerca de Copiapó, Chile, el 13 de octubre de 2010. FOTO AFP/HUGO INFANTE/GOBIERNO DE CHILE --- USO EDITORIAL RESTRINGIDO (Foto de HUGO INFANTE / PRESIDENCIA / AFP)
El minero chileno Alex Vega (C), el décimo de los treinta y tres mineros que salieron de la mina, muestra su camiseta con la inscripción "¡Gracias, Señor!" al salir de la mina San José, cerca de Copiapó, Chile, el 13 de octubre de 2010. FOTO AFP/HUGO INFANTE/GOBIERNO DE CHILE --- USO EDITORIAL RESTRINGIDO (Foto de HUGO INFANTE / PRESIDENCIA / AFP)
/ HUGO INFANTE
Por Oscar García

A dieciséis años del rescate de los mineros chilenos, a Álex Vega el sonido de los temblores todavía le recuerda el día del derrumbe. Sin importar dónde esté, cada vez que el piso se mueve, a él le vuelve a la mente el estruendo bajo tierra, el viento que de pronto “sopló hacia abajo” y, enseguida, la fuerza descomunal que lo lanzó contra una pared cuando todo se desmoronaba. En segundos, el aire se llenó de tanto polvo que no podía verse las manos, aunque las tenía a quince centímetros del rostro. Ha pasado mucho tiempo, pero hay cosas imposibles de olvidar. “Esa parte, la del ruido, es la que siempre se me ha quedado”, dice.

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