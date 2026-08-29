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Resumen

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Hoy en día, Sandra (63) cumple nuevos sueños con su hija Maria (29) conquistando la señal abierta con un matinal en el canal 9, donde comparten su pasión por la gastronomía, tips y más. (Foto: Diego Moreno)
Hoy en día, Sandra (63) cumple nuevos sueños con su hija Maria (29) conquistando la señal abierta con un matinal en el canal 9, donde comparten su pasión por la gastronomía, tips y más. (Foto: Diego Moreno)
Por Celeste Pérez

Cuando Maria Plevisani (29) decidió volver al Perú (vivía en Nueva York, donde se desempeñaba en un banco), ni en sus sueños más locos habitaban todos los retos que hoy ha logrado cumplir. Su alabada receta de granola ya está disponible en supermercados, su contenido digital conquista cada vez más en redes sociales y comparte un programa de televisión junto a su madre, Sandra Plevisani, una de las figuras más reconocibles de la cocina peruana en pantalla. Además, tiene un podcast, diversas marcas confían en su imagen y alista una línea más completa de alimentos saludables.

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