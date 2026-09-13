icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Oscar García

Cuando Oasis se separó en agosto de 2009, a pocas horas de presentarse en el festival Rock en Seine, en París, no faltaron voces cínicas que atribuyeron su pelea fraterna a una jugada de márketing: un par de años separados, un anuncio de regreso y a juntar plata con pala. Pero no pasaron dos años ni cinco. Los hermanos Gallagher tardaron quince años en volver a dirigirse la palabra y compartir un escenario. Lo que a algunos les parecía un negocio demasiado obvio escondía una fractura mucho más difícil de reparar. De eso trata, sobre todo, el reciente documental “Oasis: Don’t Look Back in Anger”: más que registrar la esperada reunión de 2025, es el retrato de dos hermanos absolutamente disímiles, atrapados en una dinámica creativa autodestructiva, y de sus intentos por dejar los egos de lado y reconstruir una relación rota.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.