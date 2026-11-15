A las diez de la mañana, Cantagallo vive una calma expectante ante una nueva amenaza de desalojo. En los pequeños pasajes de esta comunidad shipibo-konibo del Rímac, entre murales coloridos, perros de raza incierta y gatitos que se acicalan, transcurre la vida de unas 1.500 personas. A lo largo de 25 años, sus familias han construido sus casas acá, criado a sus hijos y echado raíces entre sucesivos intentos de reubicación. Aquí también tuvieron que empezar de nuevo después del incendio que, hace justo una década, dejó a la comunidad en escombros. Hoy, dicen sus vecinos, los quieren fuera otra vez.

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En ese clima de incertidumbre, Olga Mori abre las puertas de su casa taller. “Mucha gente se ha ido a la marcha contra el desalojo”, explica mientras nos hace pasar entre pinturas, telas, artesanías y polos con diseños geométricos. Olga es curandera y una reconocida artista del kené, el sistema de diseños del pueblo shipibo-konibo que aprendió de su abuela en Ucayali y con el que se abrió camino en Lima. Esta semana su historia llegará al cine: junto con la también reconocida Olinda Silvano, protagoniza “El viaje al origen del kené”, el documental de Rodolfo Arrascue que se estrenará este domingo en algunas salas de Lima.

Olinda Silvano y su hijo Ronin Koshi en un fotograma de la película “El viaje al origen del kené”.

“Estoy feliz porque, cuando yo ya no esté, mis nietas, mi familia y las personas que me conocen podrán verme”, dice Olga, quien ha visto la película dos veces. Arrascue comenzó el proyecto en 2016 y acompañó a sus protagonistas en sus recorridos entre Ucayali y Lima. El documental explora la migración, el trabajo y la transmisión de un arte declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 2008. Presente en textiles, cerámicas, objetos de madera y en el cuerpo, el kené reúne conocimientos, espiritualidad y una manera de entender el universo. En Lima también ha encontrado espacio en los muros.

Olga nos muestra sus telas y explica que algunos diseños, aunque parezcan figurativos, no representan animales ni elementos de la naturaleza. Ella dibuja las visiones que le llegan al tomar ayahuasca, a la que llama “medicina”. Su aprendizaje en el chamanismo comenzó en Callería, la comunidad ucayalina donde nació. A los cinco años se fue a vivir con su abuela, una curandera que quería transmitirle sus conocimientos. Permaneció con ella hasta los diez y todavía recuerda lo difícil que fue separarse. Después soñó con ser profesora, pero a los trece años, sus padres le impusieron una pareja. A los catorce ya era madre, pero su deseo de independizarse no se apagó. Un tiempo estudió y fue maestra bilingüe. Más adelante llegaron la artesanía y el curanderismo.

Alessandra Pacaya, nieta de Olga Mori, pasea por las calles de Cantagallo. Es un barrio que respira mucho arte ancestral. (Foto: Elías Alfageme). / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

“Me di cuenta de algo: tenía la sabiduría que mi abuela me dejó. Tenía mis manos y mi fuerza. Me dije que, adonde fuera, podía ser artesana”, recuerda. Así fue como la vida la empujó por ese camino y también la llevó a Cantagallo. En estas callecitas encontró oportunidades de venta y un terreno donde levantar su casa. Por un tiempo fue feliz, hasta que llegó el incendio del 4 de noviembre de 2016. Allí perdió todas sus pertenencias y las diez máquinas de coser que guardaba como presidenta de las madres artesanas. Al regresar, solo encontró el piso. Padeció mucho para volver a ponerse en pie, cuenta entre lágrimas. Hoy pasa más tiempo en Pucallpa para cuidar de su hijo.

La nueva generación

Cuando Olga se va a Pucallpa, el taller queda a cargo de su nieta, Alessandra Pacaya, de 21 años, quien también pinta. Nacida en Lima, Pacaya nos cuenta que comenzó haciendo flores amazónicas que Olga completaba con diseños shipibos y luego vendía. Después aprendió a trazarlos por sí misma, apoyada en su formación en talleres de Bellas Artes. Ahora trabaja con acrílico y óleo y combina figuras realistas con el kené. Entre los rostros que ha pintado está el de su abuela. Cuando se le pide ver sus cuadros, muestra fotografías en el teléfono. Todo está vendido ya. En su familia, dice, su madre prefiere las mostacillas; su hermana, el bordado. Ella quiere pintar.

Ronin Koshi, hijo de Olinda Silvano, es un artista shipibo, muralista y skater. Hace poco paseó su arte por Los Angeles. (Foto: Elias Alfageme) / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

Cantagallo es un sitio que bulle de arte joven. En sus calles encontramos a un colectivo de artistas visuales amazónicos pintando cuadros al aire libre. También hay anuncios de un concierto de rap en shipibo. Allí conocemos a Ronin Koshi, hijo de Olinda Silvano, artista, muralista y uno de los hombres que han encontrado un camino propio en el kené. Recién llegado de Los Ángeles, donde participó en una exposición de arte shipibo, describe a su comunidad como un lugar donde el arte no descansa. “A veces salimos a patinar con amigos, con el rostro pintado y prendas de nuestro pueblo. Nos vamos desde la plaza San Martín hasta el skatepark de San Miguel. Queremos compartir nuestra cultura sin perder nuestra identidad”, dice.

Ronin cuenta que acercarse al arte de su pueblo le permitió fortalecer su identidad y sentirse orgulloso de ser indígena. Alessandra recuerda que sus padres temían que sufriera discriminación por hablar shipibo y evitaban enseñarle la lengua, pero ella encontró profesores que valoraban su idioma y su cultura. “Más bien me sentí especial por ser quien soy”, dice. Los dos hablan de conocimientos vivos que siguen circulando a velocidad en las casas y talleres de Cantagallo. //