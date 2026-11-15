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Resumen

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Olga Mori pinta una tela con pincel y barro en su taller de Cantagallo. En sus diseños confluyen las enseñanzas de su abuela y sus propias visiones como curandera. (Foto: Elías Alfageme).
Olga Mori pinta una tela con pincel y barro en su taller de Cantagallo. En sus diseños confluyen las enseñanzas de su abuela y sus propias visiones como curandera. (Foto: Elías Alfageme).
/ SOMOS > ELIAS ALFAGEME
Por Oscar García

A las diez de la mañana, Cantagallo vive una calma expectante ante una nueva amenaza de desalojo. En los pequeños pasajes de esta comunidad shipibo-konibo del Rímac, entre murales coloridos, perros de raza incierta y gatitos que se acicalan, transcurre la vida de unas 1.500 personas. A lo largo de 25 años, sus familias han construido sus casas acá, criado a sus hijos y echado raíces entre sucesivos intentos de reubicación. Aquí también tuvieron que empezar de nuevo después del incendio que, hace justo una década, dejó a la comunidad en escombros. Hoy, dicen sus vecinos, los quieren fuera otra vez.

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