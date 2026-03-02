Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Olivier Paget, perfumista francés de Natura, encuentra en la biodiversidad amazónica la inspiración constante para sus creaciones olfativas. (Fotos: Difusión)
Olivier Paget, perfumista francés de Natura, encuentra en la biodiversidad amazónica la inspiración constante para sus creaciones olfativas. (Fotos: Difusión)
Por Celeste Pérez

A los 15 años, un viaje familiar cambió el rumbo de su vida. Olivier Paget caminaba por Grasse, al sur de Francia, sin saber que estaba recorriendo la cuna histórica de la perfumería. Entró a dos fábricas casi por curiosidad y terminó el día con una decisión: quería dedicarse a eso. “Descubrí que de pequeñas partes de plantas, como el romero, tomillo, naranja, jazmín, se podían extraer aceites y que, con la mezcla correcta, un ser humano podía crear algo completamente diferente. Eso me fascinó”, recuerda en diálogo con Somos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.