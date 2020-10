Conforme a los criterios de Saber más

A los 4 años se puede escribir ‘Perú’ sin tilde. Escribir a esa edad es heroico, un juego: son letras sueltas, distorsionadas, alineadas apenas en el cuaderno triple raya de preescolar. A los 4. A los 40, escribir ‘Perú’ sin tilde es un crimen.

Pero pasa. “En cuanto a cuestiones formales, el uso de las tildes es, por mucho, el error más frecuente en los peruanos”, dice Gildo Valero Vega, licenciado y magíster en Lingüística, presidente de la Ascot Perú, siglas con que se reconoce a la Asociación de Correctores de Textos del Perú, esos ángeles de la guarda que vigilan que los textos que se publican en diarios, libros y revistas tengan la pureza de un mantra. Un texto con errores (horrores) de ortografía es como una autopista llena de baches: ellos se encargan de limpiarlos.

En ese proceso, la Ascot anuncia para el próximo 16 de noviembre el Curso Profesional de Corrección de Textos, que llena un vacío académico en la formación de correctores en nuestro país. Este curso responde a uno de los objetivos de esta asociación, que es fortalecer las competencias de los correctores de textos para el mejor desempeño de su función. No en todas las redacciones se puede encontrar a un Anselmo Escobar, como me tocó a mí, en el Diario El Comercio: para convertir mis innobles artículos en piezas para publicar con orgullo.

¿Cuáles son los errores más frecuentes de los peruanos a la hora de redactar? Explica el presidente de Ascot, Gildo Valero Vega: “A pesar de que, en general, la tildación es predecible a partir de la pronunciación, es poco empleada, quizá por las múltiples pronunciaciones que podría tener una misma secuencia, por los casos de tildes especiales y por la adopción de términos de distintas lenguas: Pachacámac o Pachacamac, jersey o yérsey. En segundo lugar, como se advierte del segundo ejemplo, la vacilación en el empleo de letras de similar pronunciación (cebiche, seviche, etc.). La puntuación (puntos y comas, pero también —y con mayor nivel de complejidad— dos puntos, puntos suspensivos, guiones, etc.) también puede considerarse un error formal en tanto quien escriba no delimite oportunamente sus ideas”.

¿Se puede mejorar? Sí. Para esto suma el Curso de Ascot, donde se puede preguntar por información en las redes sociales en Facebook, Instagram, y Twitter).

Sin contar el sicalíptico lenguaje en las paredes de los baños, los mensajes con liquid paper en los asientos de la Covida o los chats con emoticones, una última pregunta responde el señor Valero Vega sobre el país donde nació el Premio Nobel de Literatura 2010: ¿Los peruanos escribimos bien? “Urge comprender que no hay una sola forma de escribir, así como no hay una sola forma de hablar: esta dependerá, como aquella, del contexto. Si los contextos son preferentemente orales, la formulación de la escritura no implicará mayor dificultad. Pensemos, por ejemplo, en la correspondencia electrónica de correo, los mensajes instantáneos por redes sociales, las listas o notas de compra, las indicaciones o instrucciones para diferentes propósitos. Fuera de las cuestiones formales señaladas antes, pocas personas requieren ayuda para que su mensaje se transmita con claridad. Si, en cambio, los contextos se vuelven más escritos, las dificultades se hacen notorias y dejan de ser solo formales. Discursos, artículos periodísticos, guiones, contratos, etc., implican varias limitantes: el espacio del papel, la menor agilidad de la mano respecto de la mente y la atemporalidad de la comunicación. Dicho esto, podemos concluir que el aprendizaje de la escritura no es una cuestión muy sencilla en todos los aspectos”.

Escribir no es fácil. Escribir bien es menos fácil aún. Pero se aprende.

Parte de la Asociación de Correctores de Estilo del Perú (en cuarta fila, a la izquierda, nuestra querida Sofía Rodríguez).

