“El sirviente automático de Philon” -de la Grecia antigua-, “Eric” -1928- o los “Aibo” de Sony -2012-. Siempre hubo esa fascinación en el hombre por crear un socio que lo ayude a resolver necesidades básicas, inventar salidas, facilitarle la vida.

Dijo Arístóteles hacia el 320 antes de Cristo y es un dogma: “Si cada herramienta pudiese ejecutar, cuando se le requiriese, o bien por sí misma, su función propia... el jefe del taller ya no necesitaría aprendices, ni el amo, esclavos”.

En el 2019, el próximo 29 de octubre en el 310 de la Calle Toulon, en La Molina -USIL Ventures-, el ingeniero mecatrónico peruano Juan Casanova -Telco Asociado de Telefónica y CEO Robobatalla- ofrecerá una conferencia gratuita con el seductor título Cómo hacer un robot en una hora. Y allí podrán discutir, preguntar, y despejar más dudas aún.

¿Qué opina Bruno Ortiz Bisso, periodista experto en tecnología sobre Robótica? “Me parece que la idea de robot tiene una connotación muy amplia: pues va desde la fascinación del hombre por crear algo que, además, es capaz de controlar por completo; hasta la posibilidad de lograr extender las capacidades físicas limitadas para un ser humano”. Sobre la misma idea, Ángel Hugo Pilares, sub editor general de la web de El Comercio, explica: “Cuando se establecen las tres leyes de la Robótica -según Asimov-, no solo convenimos en que los robots son autómatas sino pueden ser autónomos. No solo obedecen sino son capaces de programarse a sí mismos y evolucionar como cualquier otra ‘forma’ de vida. Las tecnología es una aliada, por eso se debe entender el peligro según quién lo use y cómo lo use”.

“Esta academia cuenta con diferentes cursos presenciales y virtuales que buscan transformar el pensamiento de tecnología disruptiva”, comenta Dana Cunya, CMO de Robobatalla Academy, una de las firmas encargadas de organizar el evento.

El próximo martes 29 de octubre, en esta charla académica abierta al público previa inscripción aquí https://bit.ly/2m9Ede1, estas y otras dudas podrán despejarse. Además, de tener las herramientas para poder crear tu primer robot y además cómo poder competir en Robobatalla, una competencia de robots de nivel internacional

TODO LO QUE DEBES SABER

¿Cómo hacer un robot en una hora?

Ponente: Juan CasanovaTelco Asociado de Telefónica y CEO Robobatalla.

Martes 29 de octubre del 2019

Horario: de 7:30 p.m. a 10 p.m.

Lugar: Calle Toulon 310, La Molina. 3er piso - USIL VENTURES

Organizan: Embajada de Estados Unidos en Perú, OBCORPORATION y American Investments In Technology.