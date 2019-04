Resuelve este test y descubre si tienes potencial para iniciar tu propio modelo de negocio

Orientación vocacional | ¿Te imaginas como un empresario exitoso? ¿Crees que dirigir un negocio encierra un estilo de vida? Estos profesionales —unos de los más populares y diversos de nuestro país— necesitan conseguir y administrar los recursos esenciales para convertir su idea en una realidad. Pero, también, altas dosis de iniciativa, optimismo, innovación y perseverancia.



Si te sientes identificado, el primer paso es determinar si tienes potencial emprendedor (todos los empresarios necesitan ese espíritu). Para saberlo, asigna tres puntos por cada respuesta “Siempre”, dos por cada “A veces”, y uno por cada “Rara vez”. Luego, suma los puntajes obtenidos y ubica el resultado en la tabla final.



1 Cuando identifico un problema, lo enfrento y tomo la iniciativa para resolverlo a pesar de las dificultades.

Siempre 

A veces 

Rara vez 



2 Antes de tomar decisiones, busco información y analizo la situación.

Siempre 

A veces 

Rara vez 



3 Busco estar informado sobre cambios tecnológicos y nuevas formas de hacer las cosas, que faciliten o mejoren la vida de las personas.

Siempre 

A veces 

Rara vez 



4 Afronto las situaciones de ambigüedad e incertidumbre con optimismo y entusiasmo.

Siempre 

A veces 

Rara vez 



5 Disfruto las innovaciones y los cambios.

Siempre 

A veces 

Rara vez 



6 Me siento cómodo trabajando en equipo y relacionándome con personas que no necesariamente conozco.

Siempre 

A veces 

Rara vez 



7 Me fijo metas y lucho por alcanzarlas, aunque ello demande gran esfuerzo o tiempo.

Siempre 

A veces 

Rara vez 



8 Percibo los errores como una oportunidad de aprendizaje y no como un fracaso. Por ello, me recupero rápidamente y replanteo mis objetivos.

Siempre 

A veces 

Rara vez 



9 Normalmente me anticipo a las situaciones problemáticas que puedan surgir.

Siempre 

A veces 

Rara vez 



10 Si lo considero importante para mi trabajo, hago cosas nuevas e, incluso, arriesgadas.

Siempre 

A veces 

Rara vez 



RESPUESTAS

1 al 10: Probablemente, emprender no sea tu pasión.



11 al 20: Tu estilo de vida muestra un interés por emprender.



21 al 30: Claramente muestras un interés por emprender y tener el estilo de vida del empresario.



Fuente: Test elaborado por Karen Weinberger, profesora e investigadora de la Universidad del Pacífico y miembro de EMPRENDE UP.