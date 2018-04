Pablo Patrucco: conoce al artista que participará en Art.MO

El sábado 21 de abril arranca Art.Mo 2018, el Festival Internacional de Arte Contemporáneo multicultural organizado por Monumental Callao. En su primera edición, el evento congrega a ocho países y más de 40 artistas en 15 salas de exhibiciones.

Pablo Patrucco (Lima, 1975) es uno de los artistas plásticos convocados para una fecha que propone alta reflexión política y social gracias a procesos creativos de reconocidos personajes internacionales. El evento cuenta con performances participativas, música y graffiti en vivo, marinera en La Plaza Matriz y un Rooftop Party en pleno centro histórico del Callao. El ingreso es libre.

1. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Me encanta viajar y conocer nuevos museos.



2. ¿Qué sería para ti la felicidad perfecta?

Poder trabajar sin preocuparme de nada más.



3. ¿Cuál es tu gran temor?

Que algo le pase a mi familia o perder la vista o el uso de mis manos.



4. ¿Cuál crees que sea el rasgo que más te define?

La paciencia y la perseverancia.



5. ¿Cuál consideras tu peor defecto?

​ La pereza.



6. ¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

​Mi esposa, Paloma.



7. ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Que le pase algo a mi familia.



8. ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Pintar, escuchar un partido, ver la televisión y conversar al mismo tiempo.



9. ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

​La prepotencia, la angurria y el egoísmo.



10. ¿Cuáles son las palabras o frases que utilizas con mayor frecuencia?

"Bueeeeeeno...".



11. ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Poder vivir de mi trabajo y hacerlo con pasión todos los días.



12. ¿En qué ocasiones mientes?

Cuando no puedo decir la verdad.



13. ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

El 19 de diciembre del 2017, cuando nació mi hija Isabella.



14. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Las miles de horas solitarias que me pasé pintando.



15. ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Un cuadro pintado por mi abuela Cota y uno hecho por mi madre Charo.



16. ¿Cuál es tu ocupación favorita?

Pensar en nuevos proyectos.



17. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en un hombre?

La entereza.



18. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una mujer?

La fortaleza.



19. ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

​Con la dedicación de Paul Cezanne.



20. ¿Cómo te gustaría morir?

Sin dolor.



21. Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿cuál crees que serías?

José Gil de Castro, me hubiera encantado pintar sus cuadros.



22. ¿Cuál es tu lema?

Trabajo comenzado, medio terminado.



23. ¿Qué te disgusta de tu apariencia?

​No soy de fijarme mucho en mí, pero extraño tener el pelo largo.



24. ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Ser un virtuoso del piano.



25. ¿A qué persona viva admiras?

Cualquiera de mi familia, son mis referentes.



26. ¿Cuál es la cualidad que admiras más en una persona?

La capacidad de compadecerse y ponerse en el lugar del otro.



27. ¿Cuál es tu héroe de ficción favorito?

Guillermo de Baskerville.



28. ¿Cuáles son tus escritores favoritos?

Umberto Eco, Roland Barthes, Gombrich y Antonio Cisneros.



29. ¿Qué es lo más valioso de tus amigos?

Que son míos.



30. ¿Qué persona viva te parece despreciable?

No desprecio a nadie, pero me gustaría que los intereses nacionales estuvieran antes que los personales.



