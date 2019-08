Paolo Guerrero: el líder inmaduro, por Erick Osores

Paolo Guerrero decidió "autoexcluirse" de la selección peruana para los amistosos contra Ecuador y Brasil en setiembre, la doble fecha FIFA. El golpe lo sintió Ricardo Gareca, también Juan Carlos Oblitas y polarizó al país como pocas veces, rendido hasta hace poco nada más a los pies -y los goles- del capitán peruano. Erick Osores, columnista de Somos, escribe sobre el tema.

Hasta que detonó el caso, tenía una idea clara: a Paolo le asiste la razón, por un tema de gratitud, con su club y también con la selección. El pedido de Paolo es entendible desde el punto de vista de la excepción, pero me parece que no se ha manejando bien. Ni en tiempos ni en discurso. Creo que, esencialmente, es un error suyo, un mal manejo. Paolo Guerrero pudo solucionar esto con anticipación y claridad para darle al técnico un tiempo para tener más claro el panorama y tomar cualquier otra decisión.

Lo que está dejando como idea Paolo -más allá del mensaje en la conferencia con el Inter y sus explicaciones- es uno: podrá ser un gran jugador, pero parece que lo que no aprende aún es a ser un buen líder.

Paolo Guerrero: "Necesitaba permiso para estos dos juegos porque el Inter está peleando cosas importantes". (Video: Twitter / Foto: Captura de pantalla)

Tengo una definición sobre esto: ausencia de madurez y liderazgo. La primera parte de la historia delataba -para mí- un poco de mezquindad de parte de la FPF, pero fríamente, la FPF y Ricardo Gareca tienen toda la razón del mundo. Las fechas FIFA son fechas sagradas, especialmente para seleccionados, y tendrían que ser utilizadas sin problema desde sus clubes. Y si se manejaba como una excepción creo que Gareca lo iba a resolver, siempre y cuando los plazos se acuerden, no media hora antes de un anuncio.

Lo que ha hecho Paolo, sobre la hora, es cerrarle la puerta a los demás de ser convocados. Tiene una consecuencia extra lo que hizo: el punto de quiebre de la paciencia de Gareca con los jugadores, en torno a cualquier prerrogativa futura para ellos. Todo, a raíz, de un mal manejo de Paolo Guerrero. Él termina saliéndose con la suya y deja un mal precedente para sus compañeros: a ellos también se les acabó el crédito.

Paolo ha sido el futbolista de la selección peruana que más veces ha sido portada en Somos en los últimos 12 meses.

Paolo ha quedado como un futbolista inmaduro. ¿Puede mejorarlo? Sí. Claro. Este problema abre, además, otro más grave que sí me preocupa: Perú no tiene otro delantero de esas característica. Gareca llamó a Yordy Reyna, que no es un 9 de ese tipo, y ha dejado de llamar a cualquier otro delantero joven, más del tipo de Guerrero, en un mensaje que entiendo preocupante: no hay otro así.

Ante un Paolo inestable, en una convocatoria en la que que no hay un 9 de ese tamaño que pueda soportar arriba, me toca dejar un nombre para discutir: yo vi el lunes el partido de Gianluca Lapadula y creo que hay que tender puentes, con inteligencia, dejando de lado cualquier ego. Lapadula es un delantero de otra categoría y hay que volverlo a mirar.