"Partido (de)morado", por Juan Carlos Tafur

Han transcurrido casi dos años desde que decidieron formar el Partido Morado. Esperan presentar en febrero a más tardar un primer lote de un millón de firmas para iniciar el camino de la inscripción (la ley exige alrededor de 740 mil). Asimismo, acreditarán más de cien comités provinciales de todas las regiones del país (la ley pide alrededor de 65 en dos tercios de circunscripciones regionales).

Abrigaban la esperanza de quedar habilitados para poder participar en las elecciones municipales y regionales de este año, pero tampoco es que la noticia de que se les había vencido el plazo para poder inscribirse sin haberlo logrado (10 de enero) les haya causado algún desvelo. Julio Guzmán siempre tuvo dudas de si era conveniente participar en un proceso que a la postre podía generarle costos políticos importantes en vista del objetivo mayor que es hacerse de la presidencia en el 2021.

El Partido Morado está en plan de expansión partidaria y de convocatoria a cuadros técnicos. Alrededor de Francisco Sagasti, miembro del Comité Político, se reúne un grupo de tecnócratas que participó en la anterior campaña. Allí están Pedro Gamio; ex viceministro de Energía; Luis Gutiérrez; Edmundo Beteta, ex jefe del SIS; Ernesto López; y Carlos Huamán, experto en temas tecnológicos y digitales, entre otros.

El Comité Político del Partido Morado está conformado, principalmente, por Carolina Lizárraga, Francisco Sagasti, Carlo Magno Salcedo, Rodolfo Pérez (quien fuera vocero en la última campaña) y Julio Guzmán. Se reúnen todas las semanas para discutir la agenda y trazar las estrategias respectivas.

Según la última encuesta de Ipsos, Guzmán aparece en segundo puesto con 13% de respaldo, frente a un 20% de Keiko Fujimori y por encima del 12% de Kenji Fujimori. (Foto: Luis Centurión) Según la última encuesta de Ipsos, Guzmán aparece en segundo puesto con 13% de respaldo, frente a un 20% de Keiko Fujimori y por encima del 12% de Kenji Fujimori. (Foto: Luis Centurión)

Políticamente, la convocatoria de cuadros sigue en pie. Fuentes del partido nos señalan que se habría contactado, por ejemplo, con los congresistas renunciantes de Peruanos por el Kambio, Gino Costa, Alberto de Belaunde y Vicente Zeballos, estableciéndose conversaciones abiertas para definir su ingreso formal a la agrupación. A ellos se suma, como figura con nombre propio, el general Daniel Mora, especializado en asuntos educativos y que tiene peso propio para ser incorporado, como ya lo estuvo en la última campaña presidencial, como independiente.

Al respecto, contactamos a Gino Costa, quien dijo que si bien era amigo de Julio Guzmán, no había recibido invitación oficial para pasar a las filas moradas y que por el momento él preferiría mantenerse como independiente, al haber llegado al Congreso por Peruanos por el Kambio. Respecto de una situación futura, no descartó la posibilidad. En el mismo sentido se expresó Alberto de Belaunde, quien dijo haberse reunido en varias ocasiones con Francisco Sagasti y Rodolfo Pérez, quien es su amigo, pero que no había nada decidido al respecto. No pudimos contactar a Vicente Zeballos, pero lo que se aprecia indicaría que el interés no es inmediato, sino que la mira es el 2021.

El perfil ideológico del partido apunta a un centro republicano y no deja de llamar la atención que en el Facebook, en un reciente comunicado de Julio Guzmán, este haya cuestionado la política tributaria del régimen aludiendo a su raigambre “neoliberal”. Textualmente describió como uno de los mayores errores del gobierno “en primer lugar, apostar por un enfoque tributario neoliberal que sostiene que una reducción de tasas de impuestos traerá más crecimiento y más recaudación, vía menores precios para los consumidores y mayor formalización”.

Una fuente allegada a la cúpula del partido nos indica: “Nos queda claro que la derecha se ha desacreditado en el país. La bronca entre PPK y Keiko la ha hundido. Los 90 y la transición ya acabaron su ciclo y el Perú busca una solución de centro, no moderada, radical, pero de centro, ya no de derecha. Eso es lo que creemos”.

Según la última encuesta de Ipsos, cuando se pregunta sobre la intención de voto para presidente, Guzmán aparece en segundo término con un 13% de respaldo, frente a un 20% de Keiko Fujimori y por encima del 12% de Kenji Fujimori. Si las elecciones fueran mañana, según esta encuesta, el Partido Morado pasa a la segunda vuelta.

Lee la nota completa este sábado en la edición impresa de la revista Somos.