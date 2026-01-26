Un día con la Patrulla Pingüino: quiénes son los jóvenes profesionales que lo dejan todo para internarse en el desierto y salvar el tesoro natural de nuestra costa

Por Diana Gonzales Obando

Cada cinco años la imagen se repite. Un centenar de hombres provenientes de Áncash, Carhuaz, Ayacucho y diversos orígenes llegan a la Reserva Nacional Punta San Juan con picos y palas a trabajar en la extracción del guano. Es un lugar excepcional. La reserva es el hogar de millones de aves guaneras, las mismas que en el siglo XIX le dieron riqueza a nuestro país en la recordada era del guano. Ahora, este material es recogido con el fin de nutrir nuestras tierras agrícolas y exportarlo, pero también sirve de sustrato donde una importante colonia de pingüinos de Humboldt anida desde tiempos remotos. Esta es una especie en peligro, con una población que está disminuyendo y la Patrulla Pingüino busca protegerla.

