Pedro Suárez-Vértiz, el musical: la historia detrás de Cuéntame

Este 14 de julio salieron a la venta las entradas para Cuéntame, el espectáculo musical sobre Pedro Suárez-Vértiz. Un show inclasificable que contará con una ‘ayudita’ especial de sus fans, que ya envían sus fotos e historias con el músico, materia prima para la obra.

Es más sencillo describir Cuéntame, el musical de Pedro Suárez-Vértiz, por lo que no pretende ser que por lo que será. Empecemos, entonces: no se tratará de una típica biografía narrativa, al estilo de películas como Bohemian Rhapsody o Rocketman, que cuentan de la A a la Z la vida y pasión de un músico. Tampoco será un musical de teatro convencional, de esos con actores/cantantes para verlo sentado. No será algo como Sép7imo día, la obra del Circo del Sol que reimagina la música de Soda Stereo a través de nuevas mezclas y algunas acrobacias.

Su musical será otra cosa. “Es algo para entenderlo recién cuando veas la obra. No se puede explicar”, apunta, enigmático, vía correo electrónico, el autor de Me estoy enamorando y Globo de gas. La aventura empezó porque sus fans le pedían hacer algo que los hiciera evocar las vivencias personales que tuvieron con su música. “¿Cómo lograrlo, si cada uno tiene recuerdos distintos? Bueno, pues, a satisfacerlos. No me queda otra. Por eso he recurrido a los mejores testimonios. Con ese material tengo la piedra para esculpir. Quiero que todos mis seguidores sepan que los escucho”.

La obra contará partes de la biografía de Suárez-Vértiz. En la foto, de meses de nacido, con su mamá, Rosa Alva; y su papá, Hernando Suárez-Vértiz.

En días pasados, el músico dio a conocer la cuenta de correo electrónico pedrosuarezvertizoficial@gmail.com, en la que todos los días recibe historias de sus seguidores, fotos con él, entradas antiguas y más. El material hasta el momento ha sido abundante.

“Cada proyecto para nosotros es un reto pero este es, sin duda, la madre de todos los retos”, reconoce, entre risas, Adrián Galarcep, director artístico de Los Productores, la compañía designada por Pedro para aterrizar sus ideas.

En el año 2017 presentó el cuento infantil Los niños se enamoran, que venía acompañado de un disco. Antes, en el 2013, presentó Yo, Pedro, un testimonio personal de su vida.

-UNA OBRA COLECTIVA Y MULTIDISCIPLINARIA-

En Los Productores, desde hace dos semanas se duerme muy poco. Todos los esfuerzos ahora, dicen, están volcados a alumbrar el show. “La idea es utilizar la música de Pedro como herramienta dramatúrgica y contar su vida, contar el Perú, contar la trascendencia de sus canciones a través de la danza, las pantallas LED, las luces, videos, etc.”, añade Galarcep. Bruno Ascenzo, el encargado de armar la estructura dramática, concuerda: “Yo no le llamaría un ‘musical’, sino un ‘espectáculo musical’, porque lo que Pedro quiere es unir diferentes maneras de contar, desde diversas disciplinas. No vamos a contar la historia clásica del musical ni vamos a centrar una historia en personajes específicos. Queremos que sea colectivo, construir algo con los recuerdos de los fans, porque él es responsable del soundtrack de la vida de varias generaciones”.

Por su lado, el codirector de la obra, Juan Carlos Fisher, admirador de Suárez-Vértiz desde la época en que iba a ver a Arena Hash a las playas del sur, ofrece más luces. Cuenta que ya están definidas las 21 canciones que formarán parte del show. Ha sido difícil escogerlas, por la cantidad de éxitos que tiene Pedro. Para Fisher, Cuéntame tendrá la vibra de un concierto de rock. “Lo ideal sería que la gente la pueda disfrutar de pie, porque van a bailar mucho. Estará en escena la banda de Pedro para levantar el público”.

. Juan Carlos Fisher (codirector de la obra), Alfonso Casabonne (artes visuales), Bruno Ascenzo (coguionista) y Adrián Galarcep (director en Los Productores). A ellos se suma el trabajo de Vania Masías (coreografía) y Pepe Corzo (dirección de arte).

Al proyecto se suman las coreografías de Vania Masías (que actualmente prepara la inauguración de los Juegos Panamericanos Lima 2019), las visuales de Alfonso Casabonne y la dirección de arte de Pepe Corzo, quien regresa a trabajar con Los Productores después de mucho tiempo, animado por el reto que este show le ofrece, dice.

-TANTAS VECES PEDRO-

Tras el diagnóstico de síndrome neuromuscular bulbar que lo privó de voz y terminó con su carrera como intérprete, Suárez-Vértiz ha buscado formas de mantenerse creativo. Ha publicado libros. Ha compuesto obras de teatro. Hoy es un columnista muy leído y debatido.

En el 2014 realizó un concierto en el Nacional, en el que no interpretó una nota pero que igual se llenó de fans a tope. Así es su arrastre. “Mi cuerpo no es el mismo pero mi vida sigue igual. Es increíble cómo el espíritu solito se reencauza para brotar a pesar de mis discapacidades”, le cuenta a Somos por mail. Algo interesante es que para este show está revisando letras de hits antiguos, como Globos del cielo, para ponerlos a tono con la sensibilidad de estos tiempos, apunta. “Es natural seguir adelante, reinventarse, y tengo que seguir trabajando como todos. Mi música siempre me da muchas oportunidades. Y mis pensamientos siempre consiguen expresarse”.//

En el 2014 produjo el show Cuando pienses en volver, en el que sus canciones fueron interpretadas por su antigua banda y músicos invitados. Fue un éxito.

ESPECTÁCULO MUSICAL:

Cuéntame, el musical sui generis de Pedro Suárez-Vértiz, una obra de

Los Productores.



CUÁNDO: Del 24 al 29 de setiembre. El sábado y domingo habrá doble función, a las 4 p.m. y a las 8 p.m.



DÓNDE: Anfiteatro del Parque de la Exposición, en el Cercado de Lima.



ENTRADAS: Las entradas salen a la venta el domingo 14 de julio en Teleticket y a través del call center de Los Productores: 505-0550 (desde 24 soles en preventa hasta el 10 de agosto o hasta agotar stock).



PRECIOS PREVENTA (EN SOLES)

Cuéntame (numerada): S/ 240

Degeneración actual (numerada):

S/ 195

Un vino, una cerveza (numerada):

S/ 165

Me elevé (sin numerar): S/ 120

Bailar (sin numerar): S/ 60

Globos del cielo: S/ 23

Globos de gas: S/ 23