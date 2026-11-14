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Resumen

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El túnel está ubicado en el distrito de Ollachea, provincia de Carabaya, región Puno, dentro del tramo 4 de la carretera Interoceánica Sur. (Foto: MTC)
El túnel está ubicado en el distrito de Ollachea, provincia de Carabaya, región Puno, dentro del tramo 4 de la carretera Interoceánica Sur. (Foto: MTC)
/ Oscar Farje-MTC
Por Oscar García

Puede sonar curioso, pero existe en el mundo un concurso internacional de túneles. Y aunque se dedica a las obras subterráneas, no es precisamente un evento ‘underground’, sino uno de primer nivel, con jurados internacionales y una ceremonia de premiación que reúne a algunos de los mejores ingenieros del planeta. En su última edición, realizada en Lisboa, Portugal, participaron 81 proyectos de 27 países y uno de los ganadores fue un túnel peruano construido en Puno. El principal mérito del túnel Ollachea fue superar una dificultad poco habitual: atravesar una montaña con aguas termales que alcanzaban temperaturas extremas.

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