Puede sonar curioso, pero existe en el mundo un concurso internacional de túneles. Y aunque se dedica a las obras subterráneas, no es precisamente un evento ‘underground’, sino uno de primer nivel, con jurados internacionales y una ceremonia de premiación que reúne a algunos de los mejores ingenieros del planeta. En su última edición, realizada en Lisboa, Portugal, participaron 81 proyectos de 27 países y uno de los ganadores fue un túnel peruano construido en Puno. El principal mérito del túnel Ollachea fue superar una dificultad poco habitual: atravesar una montaña con aguas termales que alcanzaban temperaturas extremas.

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Este reconocimiento ocurrió la semana pasada, durante los ITA Tunnelling Awards 2026, donde el Ollachea obtuvo el oro en la categoría de proyectos de hasta 100 millones de euros. Fue el único finalista latinoamericano de su categoría y se impuso a obras de Portugal y Filipinas. Pero para entender por qué ganó, hay que retroceder varios años y viajar hasta un tramo particularmente peligroso de la carretera Interoceánica Sur.

La concesión de INTERSUR comienza en Azángaro y termina en el puente Inambari, en la zona donde confluyen Puno, Cusco y Madre de Dios. Es una carretera serpenteante. (Foto: MTC)

Desde 2013, varios derrumbes amenazaban a los vehículos que circulaban por esa parte de la Interoceánica. Las rocas podían desprenderse desde alturas de 150 o 200 metros y bloquear la carretera. Frente a ese panorama, Intersur, la concesionaria del tramo 4 de esta vía, y el MTC entendieron que era necesaria una alternativa. Después de los estudios correspondientes, concluyeron que la solución era perforar la montaña y hacer un túnel para evitar los deslizamientos. “Se hizo por seguridad. No es una vía solo para ahorrar tiempo. Se elaboró pensando en que el usuario esté seguro”, explica Juan Carlos Salcedo, gerente general de Intersur.

Pero la montaña escondía otra amenaza. Durante los estudios geotécnicos, los ingenieros hicieron perforaciones de exploración y encontraron aguas termales. Cuanto más profundo llegaban, más caliente estaba el agua. En algunos sondeos alcanzó los 100 °C. Ante ese escenario, modificaron el trazado del túnel para evitar los sectores más calientes. Aun así, no pudieron esquivar el calor por completo. La construcción se realizó en medio de aguas geotérmicas de hasta 71,2 °C, una proeza que le valió un récord Guinness por atravesar las aguas termales de mayor temperatura registradas en un túnel vehicular.

El Túnel Ollachea, ubicado en la provincia de Carabaya, en Puno, fue el único representante de América Latina entre los finalistas de su categoría. (Foto: MTC)

El calor complicó hasta las operaciones más habituales de la obra. Limbert Balderrama, jefe de ingeniería de Intersur, recuerda que las altas temperaturas afectaban el funcionamiento de los detonantes empleados para excavar la roca. “Fue un reto bastante fuerte”, admite. La seguridad de los trabajadores era una preocupación permanente. Además del agua caliente, existía siempre el riesgo de encontrar gases o bolsas de agua a presión.

Perú campeón

La obra comenzó en 2020, durante la pandemia, y concluyó en diciembre de 2025. El túnel requirió sucesivas capas de impermeabilización, aislamiento térmico y sistemas de drenaje para proteger su estructura. También cuenta con ventilación, cámaras y equipos de monitoreo conectados a un centro de control que funciona las 24 horas. Hoy, los conductores atraviesan el túnel sin experimentar temperaturas extraordinarias.

Como dato curioso, Salcedo cuenta que descubrieron por casualidad que tenían una obra digna de premio. Un día le preguntaron a ChatGPT por otros túneles construidos en condiciones similares, y la inteligencia artificial les hizo notar que lo suyo era único. El reconocimiento internacional llegó por otro camino. Durante un almuerzo, el responsable de la empresa que diseñó la infraestructura les habló de los ITA Tunnelling Awards y los animó a postular. Fue un trámite laborioso, que exigió preparar un video y someterse a la evaluación de 21 especialistas. El día del concurso había nerviosismo. Luego llegó esa felicidad que solo conocen los campeones. //