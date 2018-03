El pelo de vikingo y el pie sudamericano. Mezcla dorada de volante con apetito por el gol, Ivan Rakitic (20 millones de euros) es el enlace del Barcelona que solo saber jugar bien con la pelota. Antes de Iniesta y después de Xavi. Nunca una declaración de más, el mediocampista croata cruzará minutos con Renato Tapia o buscará quitarle la pelota a Yoshimar Yotún. Vamos a ver con qué suerte.

Muy flaquito para jugar con el 8 de Zidane, muy grande para meterse en la camiseta que era de James. Luka Modric (42 millones) juega en el medio del Real Madrid, organiza el juego y quizá sea ello lo que explica por qué Cristiano Ronaldo no se cansa de batir récords goleadores. El fútbol lo ayudó a salvarse la vida, literal: en 1991 tenía solo seis años cuando estalló la Guerra de los Balcanes. Se matriculó en una escuela de fútbol y nunca más volvió.

Mateo Kovacic (30 millones) tiene 23 años, juega en el Madrid y aunque vive a la sombra de otros rock star, tiene números de estrella: una última estadística del sitio goal.com dice que el mediocampista de la selección de Croacia es el mejor regateador de Europa en la temporada: 96.15 de efectividad. Ni Messi.

Estos 92 millones de euros, perdón, estos 3 jugadores serán titulares en el mediocampo croata el próximo 23 de marzo en Miami e intentarán fabricar un gol en el arco de Carlos Cáceda.

Antes Prosinecki, Boban, Zuker. Hoy Rakitic, Modric, Kovacic. Lo que en los 90 era solo una posibilidad del cable –o del primer Super Nintendo-, será real la próxima semana. Lo ha permitido la clasificación a Rusia 2018, esas ganancias invisibles que rentabilizan campañas de este tamaño. Un premio que no es dinero, es prestigio. Perú jugará contra Croacia el primer amistoso del esperado tramo final para jugar el Mundial. Si lo decía la máquina del tiempo, no lo hubiésemos creído.

El escenario

Diciembre del 2010: Perú último de la Eliminatoria a Sudáfrica, la selección que menos ganó (3), la que más perdió (11) y la de más grosera diferencia de goles en contra (-23). Desaparecía en el puesto 68 del ránking FIFA y Chile, el rival del Pacífico, no solo clasificaba segundo sino que corría un proceso exitoso con Marcelo Bielsa. Perú se escribía en minúsculas. Era, con todo respeto, el Binacional del continente.

Los primeros amistosos post descalabro fueron ante Canadá y Jamaica. El primero, un país sin torneo profesional. El segundo solo jugó una vez el Mundial. “Perú no estaba –recuerda Arturo León, responsable de la cobertura de Perú en el Mundial de Rusia- para mirar por encima a nadie y esos eran los rivales a los que se podía acceder. Era una consecuencia del momento. Los tiempos hoy son distintos. Es prestigio recuperado se va a ver reflejado en la economía del país, eso es real.”. Ocho años después, y con la eufórica clasificación a la Copa sellada, los días son menos oscuros: puesto 11 del ránking FIFA, hubo once transferencias de peruanos en el extranjero y de los cinco amistosos previos a Rusia, 4 serán con selecciones mundialistas. Croacia, Islanda, Arabia y Suecia. “Esto es así, aunque muchos no lo quería ver –dice Roberto Castro, del sitio web de Chalaca.com. Después de Sudáfrica, nadie quería jugar con Perú. En Europa miran tu tabla y ven que eres último. ¿Te buscan? No. Tú tomabas el FIFA de Play Station, por ejemplo, los players stats de Perú eran los peores. Hasta eso llega: el efecto que hay sobre toda la industria del fútbol es fatal, todo se valoriza menos”.

Según el último reporte oficial, se han distribuido ya 1.303.616 entradas para Rusia. La hinchada peruana es top ten: ha pedido ya 28.778, solo mil menos que la barra argentina que irá a ver campeón a Lionel Messi. Y todavía faltan 4 meses.

Pasos de gigante

Quizá solo para los estudiosos de la estadística este dato fue celebración: confirmados los partidos contra Suecia (días antes del debut) ante Alemania (después del Mundial), Perú completa un círculo que sirve tanto para la foto oficial como para el currículo: sea por amistoso internacional o fecha de Mundial, la blanquirroja ha jugado con todos los campeones y subcampeones de mundo en algún momento de su historia. Con Brasil, Argentina y Uruguay, por Copas del Mundo. Y ante los gigantes europeos, así: contra Inglaterra en 1959, 1962 y 2014; versus España en 1960, 2004 y 2008; ante Francia en 1982; con Checoslovaquia en 1970 y 1981; con Hungría jugamos en 1977 y 1982 y aquel choque con la Alemania de Beckenbauer y Gerd Muller, en México 1970. La camiseta verde del Torpedo en la casa de Héctor Chumpitaz es la pieza de museo, una herencia.

Eso también se llama prestigio.

Los rivales y su ranking FIFA

