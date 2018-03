Una serie de intervenciones artísticas realizadas por reconocidos artistas visuales peruanos podrán verse en las vallas que integran la Galería Abierta de la avenida Larco desde el 28 de marzo para beneplácito del público en general. El plus de la muestra, no obstante, es que incluye poemas escritos por ellos mismos.

"Al pie de la letra - Ruta Poética de Artistas Visuales" congrega pues a 15 importantes nombres de la plástica peruana que, en diversas formas, han incursionado en la lírica. Ellos son: Tania Agüero Dejo, Jorge Castilla-Bambarén, Angie Bonino, Miguel Cordero, Aldo del Valle, Jaime Domenack, Jaime Higa, Juan Javier Salazar, Miguel Lescano, Javi Nefando, Juan Osorio, Eliana Otta, Carlos Runcie Tanaka, Eduardo Tokeshi y José Tola.

Angie Bonino, curadora de la exposición, cuenta que fue convocada por la Municipalidad de Miraflores para llevar a buen puerto esta iniciativa. "Es una de las primeras actividades multidisciplinarias que unen la literatura con el dibujo, la pintura y la fotografía. De los 15 artistas convocados, yo ya conocía a 10 que tenían escritor poemas. Me produce mucha ilusión ofrecer un espacio donde se pueda conocer este tipo de inéditas incursiones", cuenta. La muestra va hasta el 22 de abril entre las cuadras 4 y 7 de la mencionada vía miraflorina.

Lea, a continuación, cuatro poemas escritos por algunos de los artistas convocados:

La Ballena por Eduardo Tokeshi

Una enorme ballena se tragó a mi abuelo

cerca de las playas de chilca en el año 1928.

mi abuelo fue uno de los primeros inmigrantes japoneses venido de Okinawa.

Tenia 23 años.

Muchos lo lloraron según consta en un documento, hallado en casa al lado de miles de sobres negros vacíos.

En 1983 cuando cumplí 23 años, es decir la misma edad de mi abuelo al momento de desaparecer, una ballena gigante fue varada en las costas de paracas.

Viajé unas tres horas para ver a ese enorme animal.

no es difícil encontrar una ballena varada te diré.

Aún respiraba y los curiosos eran pocos.

A eso de las seis de la tarde la ballena convulsionó y de pronto empezó a vomitar peces pequeños, algas y basura.

Mi abuelo asomó asustado por la boca de la ballena.

nos miramos sorprendidos.

él estaba desnudo

le ofrecí mi ropa

él se la puso entre apurado e intrigado

como siguiendo instrucciones secretas

mi abuelo me abrazó y emprendió camino

hacia la carretera.

segundos después

entré en la ballena

totalmente desnudo.



Desde ahí te escribo.



No Digas por Jorge Castilla-Bambarén



No digas

que tienes

un nombre una canción



solo posees

el viento de hoy

en la cara



y yo



tu sonrisa

mientras escribo

este poema de octubre



poema en un cafetín



en este infimo local

que solo tiene

dos mesas en la vereda

una la tuya

dos la mia



extraños

ambos

desconocidos.



Azar, inédita distancia



habrá necesidad de un diccionario ?

o como decirtelo todo



mientras parpadeamos

y el mundo a quedado quieto , en silencio



somos dos versos que respiran



y la vida puede pasarnos

tan cerca , tan lejos



como ahora



pasar todo a la vez de una mesa a otra

y bastaría estiremos los brazos, las manos



en este momento



mientras solo sonreímos

y sonreímos

soñando despiertos

en esta calle sin salida…



La estancia por Tania Agüero



Junto al camino me encontré

cabellos de betarraga dorados

el dulce olor del almizcle

papas atiborradas en sus

cestas.

Sobre la carretilla,

alfalfa tierna,

comino molido,

choclitos frescos.

Todo estaba en sazón.

Todos, juntitos

festejando el verano.



Un viaje sin final por Angie Bonino



He vivido tantas vidas, y no puedo abarcar

todo lo que he podido ver, experimentar, sentir,

es un viaje sin fin,

o quizás, o mejor dicho,

un viaje sin final.

Desde el nacimiento de una galaxia

hasta la muerte innecesaria en las guerras de Marte.

Puedo recordar también algunas vidas

en la Tierra, todo un mundo contenedor de mentiras,

y estoy muy cansado, tanto, tanto,

que degustaré con ansias poder quedarme quieto.

Así lograré mantenerme ingrávido, inmanente,

para mirar, por la escotilla, un océano global en Encélado

o quizás, sin pensar en nada,

observar un mar líquido de metano de Titán.