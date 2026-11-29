El reciente anuncio de The 50 Best Vineyards 2026, que tuvo a Santiago de Chile como ciudad anfitriona, volvió a poner la atención sobre una industria que ha encontrado en el enoturismo una forma de compartir mucho más que sus mejores etiquetas. Desde bodegas integradas a las laderas hasta antiguas haciendas convertidas en espacios de encuentro, el país ofrece experiencias donde el vino convive en armonía con la arquitectura, la gastronomía y la naturaleza.

A unos 45 minutos de Santiago, en el valle del Maipo, Viña Santa Rita es una buena puerta de entrada a este recorrido. Fundada en 1880, su historia se despliega entre construcciones patrimoniales, jardines y extensos parques que invitan a quedarse más allá de una degustación. La visita puede incluir un recorrido por sus instalaciones, y también está el Museo Andino, que reúne alrededor de 3 mil piezas arqueológicas y etnográficas de distintas culturas precolombinas. Es una parada que permite entender cómo el vino puede convertirse también en una experiencia cultural, conectada con la memoria y el patrimonio de un territorio.

Etiquetas y experiencias de oro Los mejores del mundo Por primera vez, Chile fue sede de la ceremonia de The 50 Best Vineyards, cuya edición 2026 se celebró el 18 de noviembre en Viña Don Melchor, en Santiago. El primer lugar fue para Schloss Johannisberg, histórica bodega ubicada en la región alemana de Rheingau, seguida por Bodegas Ysios, de La Rioja española. El tercer puesto fue para Viña Montes, en el valle chileno de Colchagua, que además recibió el reconocimiento como mejor viñedo de Sudamérica. La edición de este año reunió destinos vitivinícolas de 15 países y seis continentes. Chile destacó con siete representantes entre los 50 primeros puestos: Montes (3), Clos Apalta (6), Casas del Bosque (13), Viu Manent (19), Concha y Toro (23), Almaviva (28) y Santa Rita (48).

Valle bendito

Más al sur, el valle de Colchagua concentra algunas de las propuestas más reconocidas del enoturismo chileno. En Apalta, Viña Montes (tercera en el mundo) ha construido una identidad estrechamente vinculada con el paisaje. Su historia en esta zona comenzó a fines de los años ochenta y principios de los noventa, cuando Aurelio Montes apostó por plantar en las empinadas laderas del valle: un desafío que permitió aprovechar las características particulares de sus suelos y condiciones climáticas.

Una de sus particularidades está en la sala de barricas del viñedo Montes, donde la música clásica acompaña el proceso de guarda, una práctica inspirada en las ideas del japonés Masaru Emoto. (Foto: Vinos Montes)

“También llevamos las plantaciones hacia zonas al norte de Santiago para aprovechar la oscilación térmica”, explica Aurelio Montes Jr. Esa atención por el entorno se traslada también a los procesos de elaboración. “Cosechamos a mano y trabajamos por gravedad, en lugar de utilizar bombas. Cada detalle ayuda a preservar mejor la calidad. Aquí no hay magia, hay trabajo”, añade en diálogo con Somos.

Una de sus particularidades está en la sala de barricas, donde la música clásica acompaña el proceso de guarda, una práctica inspirada en las ideas del japonés Masaru Emoto sobre la influencia de la música en el agua. La experiencia continúa en Fuegos de Apalta, el restaurante de la viña, cuya carta fue concebida por el reconocido chef argentino Francis Mallmann.

Purple Angel, uno de los vinos emblemáticos de Viña Montes, es un ensamblaje de 92% carmenère y 8% petit verdot, elaborado en el valle de Colchagua. Representa una de las expresiones más reconocidas de esta cepa insignia de Chile. (Foto: Vinos Montes)

A poca distancia se encuentra Clos Apalta (sexto en el ránking a escala mundial), otro proyecto que ha hecho de su relación con la naturaleza una parte esencial de su identidad. Su bodega, concebida como un nido, es uno de sus principales atractivos arquitectónicos. La inspiración surgió cuando la madre de Charles de Bournet Marnier Lapostolle encontró un nido de pájaros durante un paseo por la propiedad. La imagen de los huevos aguardando su desarrollo le recordó a las barricas en las que el vino madura antes de alcanzar su expresión final.

“En Chile existe una tradición que dice que los pájaros construyen sus nidos en lugares donde sienten buena energía. Por eso decidimos levantar la bodega en el mismo lugar donde encontramos aquel nido”, cuenta Charles de Bournet. La experiencia puede prolongarse en Clos Apalta Residence, un hotel boutique perteneciente a Relais & Châteaux, que permite alojarse entre los viñedos y disfrutar del paisaje de Apalta sin abandonar la propiedad.

La sala de guarda de Clos Apalta es uno de los espacios más impresionantes de la bodega: una estancia subterránea donde las barricas reposan bajo una arquitectura curva de madera, con una iluminación cálida que realza su belleza. (Foto: Clos Apalta)

El mapa del vino

Que Chile haya sido anfitrión de la reconocida gala también habla de una industria que busca ampliar su alcance. Para Gastón Williams, CEO de VIK (viñedo que resalta en la lista Best of the Best), el reconocimiento confirma el trabajo de quienes han apostado por desarrollar experiencias integrales alrededor del vino. “Hoy hemos trascendido la idea de tener solamente un gran vino para convertirnos también en un destino al que se viaja por una experiencia completa. Algo que va más allá de los amantes del vino, que invita a todos a formar parte”, señala.

Una mirada que comparte Max Raide, empresario gastronómico y uno de los impulsores de la llegada del certamen a Santiago, quien destaca la colaboración entre restaurantes, productores y viñas. “Se generó una integración con el mundo y se dio un nuevo impulso a la industria después de años difíciles. Lo importante fue ver cómo los actores gastronómicos y vitivinícolas trabajaron juntos. Este es un logro para todos los países andinos, no solo para Chile”, dice a Somos.

Pero el mapa del vino chileno también guarda experiencias menos convencionales. En la región del Biobío, Vinos Arcana explora una forma distinta de añejamiento: la guarda submarina. El proyecto, impulsado por el ingeniero mecánico y viticultor Alberto Barra, nació en 2018 con la intención de poner en valor antiguas parras familiares de entre 100 y 150 años, cuyos frutos se vinifican en Itata.

En la región del Biobío, Vinos Arcana resalta con una propuesta de guarda submarina, que encuentra en el océano una nueva posibilidad de estudiar la evolución de las cosechas en el mar. (Foto: Vinos Arcana)

Las botellas se sumergen en distintos puntos de la costa chilena, entre ellos la bahía de Coliumo, donde permanecen bajo condiciones de temperatura relativamente estables y poca luminosidad. “La diferencia está en la guarda. En tierra tenemos variaciones de temperatura, mientras que bajo el mar las condiciones son más constantes”, explica Barra.

De los viñedos de montaña de Apalta a las botellas que reposan bajo el Pacífico, Chile ofrece distintas maneras de acercarse a su cultura vitivinícola. Una ruta que no termina necesariamente en la copa: también está en sus paisajes, sus mesas, sus historias y en la posibilidad de descubrir un país a través de las riquezas que produce.//