En el Vaticano, vestirse no es un gesto vacío, mucho menos algo meramente superficial. Una cruz sobre el pecho o unos zapatos de determinado color pueden contar mucho más que una preferencia estética. Hablan de siglos de tradición, de autoridad religiosa y de la manera en que cada pontífice entiende su papel dentro de la Iglesia. La indumentaria papal es, en ese sentido, un lenguaje propio que ha sobrevivido al paso del tiempo, aunque cada sucesor de Pedro haya encontrado su manera de interpretarlo.

Para empezar, la pieza más reconocible es, sin duda, la sotana blanca: una túnica larga, de mangas estrechas y hasta los tobillos, que identifica al papa incluso fuera de las celebraciones religiosas. Suele acompañarse de una fascia, una banda de tela que se lleva alrededor de la cintura, y un solideo blanco, el pequeño gorro redondo que cubre la coronilla.

El papa León XIV saluda a los peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro a su llegada para presidir la audiencia general semanal en el Vaticano el 28 de octubre de 2026. (Foto de Filippo MONTEFORTE / AFP). / FILIPPO MONTEFORTE

A diferencia de lo que se cuenta, el blanco no fue introducido por Pío V, quien habría conservado el hábito de su antigua orden dominica. El historiador Agostino Paravicini Bagliani desmiente esa versión en un artículo publicado en “L’Osservatore Romano” en 2013: “Existen representaciones anteriores y manuales pontificios de finales del siglo XIII que ya describen la sotana blanca”.

El simbolismo de los colores también tiene raíces profundas. Bagliani recupera la interpretación del liturgista medieval William Duranti, quien en 1284 escribió: “El blanco significa inocencia y caridad; el rojo exterior simboliza compasión”. La explicación iba más allá de una distinción cromática: el rojo remitía al manto que los soldados colocaron sobre Cristo antes de su crucifixión, por ejemplo, mientras que el blanco, en efecto, representaba su inocencia. Así, ambas tonalidades adquirieron un significado espiritual que acompañaría al papado durante siglos, hasta hoy.

Entre las prendas que completan el atuendo cotidiano o protocolar está la mozzetta, una capa corta que cubre los hombros y llega aproximadamente hasta los codos. La versión papal tradicional es roja y suele utilizarse en ocasiones solemnes. Sobre ella puede llevarse la estola, una banda de tela bordada que expresa la autoridad y responsabilidad del ministerio sacerdotal. También está la cruz pectoral, que cuelga de una cadena o cordón sobre el pecho, y recuerda la centralidad de Cristo en la misión del pontífice.

Ícono destacado distinciones de moda En diciembre de 2025, “Vogue” lo incluyó en su lista de las 55 personas mejor vestidas de 2025, debido a su elección de retomar el uso de piezas tradicionales en su atuendo. En 2026, “Vanity Fair” volvió a reconocer su estilo al destacarlo entre los mejor vestidos. Esta vez, el interés estaba también en sus guiños personales: sus zapatillas Nike, la gorra de los Chicago White Sox y su manera de combinar accesorios cotidianos con la indumentaria papal.

Espíritu personal

Pero no todas estas piezas son obligatorias en cada aparición. La mozzetta, por ejemplo, puede dejarse de lado, como ocurrió con Francisco desde su primera presentación pública en 2013. Tampoco los zapatos rojos son indispensables, ya que se trata de una tradición que distintos papas han recuperado, modificado o abandonado.

Durante una aparición pública, en junio de 2025, se animó también a llevar una gorra de los Chicago White Sox, regalada por una pareja de recién casados durante una audiencia pública. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) / FILIPPO MONTEFORTE

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En cambio, para celebrar misa existen normas litúrgicas específicas. El alba, túnica blanca que simboliza la pureza, se lleva debajo de la estola y la casulla, que es la vestidura exterior del celebrante. Esta última cambia de color según el calendario litúrgico: blanco para celebraciones como Navidad y Pascua, rojo para Pentecostés y fiestas de mártires, verde para el tiempo ordinario y morado para Adviento y Cuaresma. En determinadas ceremonias también se utiliza la mitra, el tocado alto de dos puntas propio de los obispos, y el palio, una banda de lana blanca con cruces negras que simboliza al buen pastor y su responsabilidad sobre la Iglesia.

La historia reciente demuestra cuánto puede cambiar el mensaje a través de estas elecciones. Benedicto XVI fue uno de los pontífices que más recuperó la tradición ceremonial. Sus zapatos de cuero rojo se convirtieron en una de sus señas de identidad, al igual que el camauro, un gorro rojo de terciopelo con bordes de armiño que volvió a utilizar después de décadas. Aunque circularon rumores sobre una supuesta procedencia de Prada, posteriormente se supo por el Vaticano que los zapatos fueron confeccionados por el zapatero italiano Adriano Stefanelli.

Francisco, en cambio, eligió otro camino. Desde su primera aparición evitó la mozzetta roja, mantuvo su cruz pectoral de plata (la misma que llevaba como arzobispo de Buenos Aires) y prefirió los zapatos negros a los tradicionales rojos. Su decisión no era un simple cambio de guardarropa: acompañaba su discurso de austeridad y cercanía con los más vulnerables.

Antes de llegar al Vaticano, Robert Prevost ya tenía sus guiños de estilo: en esta fotografía de 2008, durante la JMJ de Sídney, luce unas Nike vintage que hoy despiertan tanta curiosidad como sus vestiduras papales. (Foto. Getty)

León XIV parece estar construyendo un equilibrio distinto. Su primera aparición en el balcón de San Pedro, el 8 de mayo de 2025, recuperó la mozzetta de satén rojo, una estola color vino bordada en oro y la cruz pectoral suspendida de un cordón de seda dorada. Un regreso a una imagen más tradicional que no pasó inadvertido para la industria de la moda. Sin embargo, una clave que no pasa desapercibida es su cercanía al hombre de a pie: sin perder el protocolo, incluye guiños como zapatillas deportivas y gorras, mostrándose menos como autoridad y más como un hombre que genera el cambio caminando entre la sociedad.

Quizá sea precisamente esa mezcla de tradición y cercanía la que termine definiendo el estilo de León XIV. Un Papa que recupera los códigos visuales de la institución que representa, pero que también deja asomar, entre sus vestiduras solemnes y guiños cotidianos, al hombre detrás de la sotana. //