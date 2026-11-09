Resumen

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La indumentaria del Papa León XIV tiene vínculos profundos con la historia dela Iglesia Católica.
La indumentaria del Papa León XIV tiene vínculos profundos con la historia dela Iglesia Católica.
/ Somos
Por Celeste Pérez

En el Vaticano, vestirse no es un gesto vacío, mucho menos algo meramente superficial. Una cruz sobre el pecho o unos zapatos de determinado color pueden contar mucho más que una preferencia estética. Hablan de siglos de tradición, de autoridad religiosa y de la manera en que cada pontífice entiende su papel dentro de la Iglesia. La indumentaria papal es, en ese sentido, un lenguaje propio que ha sobrevivido al paso del tiempo, aunque cada sucesor de Pedro haya encontrado su manera de interpretarlo.

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