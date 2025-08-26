Redacción EC
17:30

Conoce a los nominados en la categoría mejor restaurante de comida criolla

  • Casa Tambo
  • Doomo saltado
  • El Bolivariano
  • El huarique de los Cuchitos
  • El rincón que no conoces
  • El señorío de Sulco
  • La Red
  • Panchita
  • Restaurant Huaca Pucllana
  • Tanta
17:26

¿Cuántas categorías tienen los Premios Somos 2025?

La edición 2025 de los Premios Somos consta de 39 categorías, que celebran la labor de restaurantes y conceptos favoritos que reflejan las tendencias de cada año.

17:25

¿Cómo se eligen a los nominados?

Los nominados fueron seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilaron datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido. Esta edición comprende el período que abarca de abril de 2024 a mayo de 2025.

17:08

En esta edición de los Premios Somos, más de 52 mil votantes han elegido a los ganadores. Como se recuerda, son 39 categorías.

17:04

A propósito, la sala 4 del Museo Pedro de Osma guarda un tesoro abierto al público. Se trata de una selección especial de lienzos virreinales anónimos y una obra ‘sui generis’ de Ignacio Merino, recuperados del depósito y restaurados en honor a Santa Rosa de Lima. El 30 de agosto, fecha en que más público acude a l museo, se rinde homenaje a la Patrona de América y las Filipinas.

17:02

Esta tercera edición de los Premios Somos se llevará a cabo esta noche en el Museo Pedro de Osma de Barranco.

17:02

Estamos a unas horas de iniciar la gala, que como es habitual en cada edición, abrirá con la alfombra roja.

17:00

Buenas tardes amigos de El Comercio y Somos. Empezamos con nuestra cobertura especial de los Premios Somos 2025, que celebran lo mejor de nuestra gastronomía.

