TE PUEDE INTERESAR
- “Los novios de hoy aman involucrarse en el proceso de creación”: cuánto puede costar un anillo de compromiso y por qué los diamantes de laboratorio están en auge
- Nigiris, cebiches y creatividad: Kimo, el restaurante a 17 pisos de altura, sorprende con su nuevo menú de degustación
- Santa Rosa de Lima: cuáles son las piezas ocultas que ahora se exhiben en el Museo Pedro de Osma y cómo es la sala dedicada a la Patrona de América y Filipinas
- Cristhiana de Osma: la joven peruana que llevó el esquí acuático a la cima del mundo y es nuestra principal carta los Panamericanos de Lima
- Colas, revendedores y pánico al agua: así fue el estreno de “Tiburón” en el Perú en 1975, el clásico que regresa 50 años después
Conoce a los nominados en la categoría mejor restaurante de comida criolla